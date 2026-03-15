EU y China mantienen diálogo en París sobre comercio previo a viaje de Trump a Beijing

París, Francia.- Las dos mayores economías del mundo volvieron a sentarse a negociar, en medio de la Guerra que se desarrolla en Medio Oriente. Este domingo 15 de marzo de 2026, representantes de Estados Unidos (EU) y China iniciaron una nueva ronda de conversaciones económicas y comerciales en París, Francia. Este encuentro busca reducir tensiones y preparar el terreno para una próxima reunión entre los líderes de ambas potencias.

El diálogo se realiza a pocos días de la visita de Estado que el presidente estadounidense Donald Trump tiene prevista en territorio chino, donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping.

La reunión se realiza este domingo en sede de la OCDE. Foto: Internet

Reunión entre delegaciones en la sede de la OCDE

Las conversaciones comenzaron por la mañana de este domingo en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), organismo internacional con sede en la capital francesa. Aunque EU es miembro del grupo, China no forma parte de las 38 democracias que integran la organización, ya que el país asiático continúa siendo considerado una economía en desarrollo.

Las delegaciones están encabezadas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino He Lifeng. Ambos funcionarios lideran desde el año pasado las negociaciones comerciales entre las dos potencias. En las conversaciones también participa el representante comercial estadounidense Jamieson Greer.

Visita de Trump a China, en preparación

El encuentro en París se considera un paso previo a la visita oficial de Trump a Beijing. La Casa Blanca informó que el mandatario viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril, aunque el gobierno chino todavía no ha confirmado formalmente ese itinerario. De concretarse, sería la primera visita de un presidente estadounidense a China desde 2017, cuando Trump viajó al país durante su primer mandato.

Además, el encuentro bilateral se realizará cinco meses después de que Trump y Xi Jinping se reunieran en Busan, donde ambos acordaron una tregua comercial de un año tras un periodo de fuertes tensiones económicas.

A pesar de la tregua, el comercio sigue siendo uno de los principales puntos de fricción entre ambos países. En los momentos más críticos de la disputa comercial, los aranceles de represalia mutua llegaron a niveles de tres dígitos, antes de que ambas economías decidieran reducir las medidas.

Recientemente, el Gobierno estadounidense abrió una nueva investigación comercial sobre 16 socios comerciales, entre ellos China. La decisión se tomó después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló los amplios aranceles globales impuestos por la administración Trump el año pasado. Este proceso podría abrir la puerta a nuevos aranceles comerciales, lo que mantiene la incertidumbre en los mercados internacionales.

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Otros temas en la agenda: petróleo, tecnología y minerales

Las conversaciones en París no se limitan al comercio tradicional. También se espera que ambas delegaciones analicen otros asuntos sensibles, entre ellos los controles tecnológicos y el comercio de minerales estratégicos como las tierras raras, fundamentales para la industria tecnológica global.

Otro tema que podría aparecer en la mesa es la Guerra con Irán, especialmente por el impacto que el conflicto podría tener en el suministro de petróleo y en los precios internacionales de la energía. En este contexto, Trump señaló que espera que países como China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido envíen buques de guerra para mantener abierto y seguro el estrecho de Ormuz, uno de los puntos clave para el transporte de crudo a nivel mundial.

Cualquier novedad de este encuentro será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui