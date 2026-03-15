Muere Napoléon Becerra, candidato presidencial de Perú, tras accidente en carretera

Huancavelica, Perú.- Este domingo 15 de marzo de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Perú, así como personal de Servicios de Emergencia realizaron un impresionante operativo en la región andina de Huancavelica, luego de que se reportara un fuerte accidente de tránsito en el que estuvo involucrado el candidato presidencial Napoléon Becerra. El político, quien participaba en la contienda rumbo a las elecciones generales del próximo mes, falleció.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la mañana de este domingo 15 de marzo, a la altura del kilómetro 183 de la Autopista Vía de los Libertadores, en jurisdicción de la localidad de Huaytará. Medios locales señalan que el político viajaba en una camioneta particular rumbo a la ciudad de Ayacucho, ubicada a más de 550 kilómetros al sur de Lima, cuando el vehículo sufrió un accidente y terminó fuera de la carretera.

Muere candidato presidencial Napoléon Becerra cuando viajaba a acto de campaña. Foto: Internet

Testigos que vieron el siniestro dieron aviso a las autoridades, a lo que se activó el Código Rojo y se movilizaron elementos de diferentes órdenes del Gobierno, así como personal de Servicios de Emergencia. De inmediato, el candidato, quien resultó severamente lesionado, fue trasladado a un centro médico cercano; sin embargo, confirmaron que murió debido a la gravedad heridas que sufrió durante el percance.

Tras confirmar el sensible deceso, autoridades señalaron que en el vehículo también viajaban otras tres personas, quienes resultaron lesionadas. Dos de ellas presentaron heridas de gravedad y fueron trasladadas a hospitales en la ciudad de Ayacucho, donde permanecen bajo atención médica.

Era uno de los aspirantes a la Presidencia de Perú

Napoléon Becerra era uno de los 36 aspirantes a la jefatura del Estado en los comicios generales que se celebrarán en Perú el próximo 12 de abril. El político lideraba el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE-Perú), agrupación de tendencia izquierdista.

De acuerdo con encuestas de intención de voto, su partido aparecía dentro de la categoría de 'otros', con menos del 1 por ciento de las preferencias electorales. El candidato se dirigía hacia Ayacucho para continuar con actividades proselitistas cuando ocurrió el accidente que terminó con su vida.

#Mundo | EU y China mantienen diálogo en París sobre comercio previo a viaje de Trump a Beijing uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83DuDDE3?uD83CuDDE8uD83CuDDF3https://t.co/pzXbEcqkz8 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 15, 2026

Las elecciones generales en Perú se celebrarán el 12 de abril de 2026, cuando los ciudadanos elegirán a las autoridades nacionales para el periodo 2026-2031. En esa jornada se votará por la Presidencia de la República y dos vicepresidencias, además de un Congreso de 130 diputados, un Senado de 60 integrantes y cinco representantes ante el Parlamento Andino.

Fuente: Tribuna del Yaqui