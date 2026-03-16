Apagón masivo deja a Cuba en oscuridad: Colapsa el sistema eléctrico nacional

La Habana, Cuba.- Este lunes 16 de marzo Cuba volvió a sufrir un apagón nacional, el sexto registrado en aproximadamente año y medio, según el informe del Ministerio de Energía y Minas de Cuba (Minem).

Según la dependencia, todo el sistema eléctrico del país se desconectó, lo que dejó sin suministro a una buena parte del territorio.

Se ha producido una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", informó el Minem mediante redes sociales, sin mencionar aún qué originó el colapso.

Desde mediados de 2024, la isla se ha enfrentado a una profunda crisis energética, situación que se ha intensificado en los últimos meses gracias al bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, lo que ha llegado a afectar gravemente la economía y ha incrementado el malestar social.

Se ha producido una desconexión total del SEN, se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento. — Ministerio de Energía y Minas Cuba ???? (@EnergiaMinasCub) March 16, 2026

Restablecer la electricidad podría tomar días

Bajo experiencias previas, la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional suele ser un proceso lento y complejo, el cual puede llevar varios días.

Para reiniciar el suministro, se debe iniciar con las fuentes de generación más sencillas de activar, como lo son plantas solares, hidroeléctricas y motores de generación, que permiten energizar zonas pequeñas del país. Posteriormente, esas áreas se van conectando entre sí hasta restablecer el sistema completo.

El principal objetivo es llevar energía a las centrales termoeléctricas, ya que estas constituyen la base del sistema eléctrico cubano, lo que permitirá producir grandes volúmenes de electricidad y así cubrir la demanda nacional.

Por otra parte, la recuperación enfrenta un obstáculo clave: la escasez de diésel y fueloil, combustibles esenciales para los motores de generación rápida, debido al bloqueo petrolero estadounidense.

La semana pasada, el director general de Electricidad del Minem, Lázaro Guerra Hernández, mencionó que esta falta de combustible podría "complicar la recuperación del sistema", tras otro apagón masivo que afectó a cerca de seis millones de ciudadanos en Cuba.

El deterioro de la infraestructura agrava la crisis

Previo al colapso eléctrico de este lunes, la isla ya preveía apagones durante la jornada. Al momento de mayor demanda, se estimaba que hasta un 62 por ciento del país perdería simultáneamente la conexión eléctrica.

Las condiciones del sistema eléctrico forman parte del problema. Hoy en día, nueve de las 16 unidades de generación termoeléctrica del país se encontraban fuera de operación por problemas técnicos o trabajos de mantenimiento, pese a que estas plantas generan cerca del 40 por ciento de la electricidad nacional.

Aunque la fuente principal del funcionamiento de estas instalaciones es principalmente con petróleo nacional, por lo que no dependen directamente del bloqueo petrolero, su antigüedad, el desgaste y la falta de inversiones han deteriorado su funcionamiento al pasar de los años.

Otro 40 por ciento de la generación de energía eléctrica se crea mediante motores de diésel y fueloil dentro del sistema de generación distribuida. Por otro lado, el gobierno reconoció que estas plantas se encuentran inhabilitadas desde principios de año debido a la falta de combustible.

Especialistas señalan que la crisis energética de la isla es el resultado de años de infrafinanciación de este sector, aunado al impacto del bloqueo por Estados Unidos.

Por otro lado, el gobierno de Cuba atribuye principalmente la situación a las sanciones estadounidenses y acusa a Washington de provocar una "asfixia energética". Se estima que para rehabilitar por completo el sistema eléctrico del país serían necesarios entre 8 mil y 10 mil millones de dólares.

Los apagones han tenido un fuerte impacto para Cuba: la economía se ha contraído más de 15 por ciento desde 2020. Además, los cortes de energía han sido una de las principales razones que causan las protestas registradas en los últimos años, incluidas manifestaciones recientes en La Habana y Morón.

Fuente: Tribuna del Yaqui