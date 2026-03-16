Donald Trump da conferencia de prensa sobre Guerra en Medio Oriente; revela que negocia con Irán

Washington, Estados Unidos.- El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, este lunes 16 de marzo del 2026, dio conferencia de prensa en Washington sobre la Guerra en Medio Oriente, afirmando que en la búsqueda de poner fin a este conflicto, se encuentra negociando con Irán y habla del bloqueo en el Estrecho de Ormuz, exigiendo a aliados que se unan para repeler su bloqueo.

La mañana de este lunes 16 de marzo, se ha informado que Israel, de nueva cuenta lanzó poderosos ataques aéreos en contra de Irán, en ciudades como Teherán, Shiraz y Tabriz, mientras sus fuerzas terrestres iniciaron operaciones limitadas contra posiciones clave de Hezbollah en el sur del Líbano, a lo cual los iraníes han respondido con un contra ataque de misiles y drones en contra del países como Dubái.

Mientras que suceden estos ataques en el Medio Oriente, Trump en Washington realizó una rueda de prensa, en el que afirmó que para acabar con la guerra, ya hay negociaciones entre Washington e Irán, pero que Teherán es el que "no está listo para un acuerdo", por lo que señala que "continúan en plena marcha" su campaña militar en contra del mencionado país, y que las fuerzas de Estados Unidos e Israel han destruido el 90% de la capacidad balística iraní y el 95% de sus drones de ataque, señalando que se debió de hacer hace mucho tiempo: "La fuerza aérea se fue, la marina se fue, los barcos, los aviones, los líderes, se fueron".

De la misma manera, declaró que en los próximos días la infraestructura petrolera iraní podría ser el blanco de nuevos ataques, o sea que podrían atacar la isla de Kharg, principal terminal de exportación de crudo de Irán: "Puede que los oleoductos no sigan en pie", declaró. Según sus declaraciones, esto con el fin de poder desmantelar la capacidad iraní de reconstruir misiles y drones, por lo que también se irían contra fabricas.

“Moments ago, at my direction, the United States Central Command executed one of the most powerful bombing raids in the History of the Middle East, and totally obliterated every MILITARY target in Iran’s crown jewel, Kharg Island... Iran has NO ability to defend anything that we… pic.twitter.com/2iEzCOyA3P — The White House (@WhiteHouse) March 13, 2026

En cuanto al tema del Estrecho de Ormuz, hizo un llamado a sus aliados para que envíen busques de guerra, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, advirtiendo que podría retrasar su visita a China si Beijing no ofrece cooperación en este punto: "Durante 40 años los hemos protegido y no quieren involucrarse. Alentamos firmemente a las otras naciones a que se involucren con nosotros, y que lo hagan rápido y con gran entusiasmo".

De la misma manera, destacó que es falso que haya conflictos con Venezuela, asegurando que mantienen una "relación fantástica" después de la detención de Nicolás Maduro, y una vez mpas elogio a su nueva presidenta, Delcy Rodríguez, por el trabajo que está haciendo al mando, firmando que con ellos están consiguiendo millones de barriles de crudo, que son sus esfuerzos para compensar las disrupciones energéticas generadas por el bloqueo del estrecho de Ormuz: "Tenemos una gran relación y está pasando más".

Finalmente, se ha dicho que en el marco del conflicto en Medio Oriente, distintos grupos aliados de Teherán intensificaron incursiones digitales en sectores estratégicos, afectando servicios críticos y aumentando riesgos en sistemas de defensa, salud y transporte que ya estarían llegando a Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui