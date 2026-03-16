Guerra en Medio Oriente: Embajada de Estados Unidos en Irak es atacada con drones y misiles

Bagdad, Irak.- La capital de Irak vivió horas de intensa vigilancia tras una secuencia de hostilidades registradas durante la madrugada de este martes 17 de marzo (local). El sector conocido como la Zona Verde, que alberga la mayor protección del país y las sedes de diversas delegaciones extranjeras, fue el centro de estas acciones violentas que involucraron el uso de tecnología aérea no tripulada y armamento de largo alcance.

El primer suceso se reportó en el hotel de lujo Al-Rasheed, habitualmente utilizado por representantes de otros países. Un dron impactó contra la parte superior del edificacio, provocando un incendio que fue controlado. Si bien en un inicio existieron dudas sobre el objeto que golpeó el techo, las autoridades gubernamentales aclararon después que se trató de un dron. El reporte estatal confirmó que este hecho no dejó personas heridas ni afectaciones graves a la infraestructura del edificio.

BREAKING: European Union mission HQ at Royal Tulip Al-Rasheed Hotel in Baghdad, Iraq bombed by drone pic.twitter.com/o8y1pCzieI — Rapid Report (@RapidReport2025) March 16, 2026

De forma casi simultánea, los sistemas de protección instalados en la embajada de Estados Unidos debieron activarse ante el lanzamiento de cuatro proyectiles. Según datos aportados por los encargados de la seguridad en el sitio, la respuesta defensiva logró anular el avance de los misiles, evitando que estos llegaran a su destino dentro del recinto diplomático. Como consecuencia de estos eventos, se restringió el tránsito en las vías que llevan a la zona de conflicto.

Camiones de bomberos y unidades de asistencia médica se mantuvieron alerta ante cualquier emergencia adicional. Estos sucesos se presentan en momentos de alta tensión regional, donde Irak ha sido escenario frecuente de roces entre potencias externas. Grupos que operan en la zona suelen atribuirse estas acciones como respuesta a la guerra que atraviesa Medio Oriente. La seguridad en el área donde funcionan las instituciones del Estado y las embajadas sigue siendo una prioridad absoluta para las fuerzas locales.

Un dron impactó la embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, mientras el sistema antimisiles C-RAM logró interceptar otras amenazas durante el ataque.



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Ante la gravedad de lo ocurrido, el primer ministro Mohammed Shia al-Sudani manifestó su rechazo y calificó los ataques como un riesgo directo para la paz pública y la soberanía del país. Asimismo, aseguró que los cuerpos de seguridad tienen la instrucción de localizar a los culpables de estos hechos para que enfrenten los procesos legales correspondientes sin demora. Con esta postura, el gobierno busca reafirmar su control sobre el orden interno y proteger la integridad de los visitantes y residentes en el área diplomática.

Fuente: Tribuna del Yaqui