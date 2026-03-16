"Hubo mucho abuso": Reconoce Rey de España ante la conquista de América

Madrid, España.- Durante una visita cultural en Madrid, el rey de España, Felipe VI, reconoció que durante el proceso de colonización de América se registraron abusos y debates éticos sobre el ejercicio del poder.

El monarca realizó estas declaraciones mientras recorría la exposición 'La mitad del mundo. La mujer en el México indígena', que se presenta en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) de Madrid y que aborda el papel de las mujeres en las tribus originarias de México.

Durante una conversación con el embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel, el rey señaló que desde los inicios de la colonización surgieron cuestionamientos sobre la forma en que se ejercía el poder en los territorios americanos.

También ha habido luchas, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día… hay un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso", expresó el monarca.

Recorrido del Rey por la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional (MAN).



La exposición, centrada en el ámbito humano, permite indagar en el conocimiento del México indígena a través de la figura de la mujer. pic.twitter.com/BDwH8KIijl — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 16, 2026

Hablemos sobre el México indígena

La muestra cuenta con cerca de 250 piezas arqueológicas, en su mayoría prestadas por México para exponerse por primera vez de forma internacional.

El proyecto busca reconocer el papel de la mujer dentro de las culturas originarias mexicanas, destacando su importancia en ámbitos sociales, espirituales y simbólicos mediante objetos históricos y representaciones femeninas.

Esta exposición forma parte de una colaboración cultural entre instituciones mexicanas y españolas para difundir el patrimonio arqueológico de los pueblos indígenas de México en Europa. Permanecerá abierta al público en Madrid hasta el 22 de marzo de 2026.

El Rey ha visitado la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, que se exhibe en el Museo Arqueológico Nacional (MAN) hasta el 22 de marzo.



La muestra, centrada en el ámbito humano, expone cerca de 250 piezas, muchas de las cuales han sido prestadas por… pic.twitter.com/DddefbUjeo — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) March 16, 2026

Declaraciones después de tensiones diplomáticas

Las palabras del rey Felipe VI tienen un gran peso, ya que se producen en un contexto marcado por el distanciamiento diplomático entre México y España, derivado del debate histórico sobre la conquista que comenzó años atrás.

Este conflicto dio inicio en octubre de 2019, cuando el entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitó a la Corona española que ofreciera una disculpa por los abusos cometidos durante la conquista de México en el siglo XVI. Petición que fue rechazada por el gobierno español y por la Casa Real, por lo que se generó una tensión diplomática entre ambas naciones.

Desde ese momento, el tema ha sido un punto sensible en la relación de estos países, con puntos de vista encontrados sobre cómo interpretar y reconocer estos hechos históricos.

Fuente: Tribuna del Yaqui