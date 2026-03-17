Daniel Noboa niega bombardeos en frontera de Colombia tras acusaciones de Gustavo Petro

San Francisco de Quito, Ecuador.- El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, rechazó las acusaciones de su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, quien afirmó que fuerzas ecuatorianas habrían bombardeado territorio colombiano cerca de la frontera entre ambos países.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, Noboa aseguró que las declaraciones del mandatario colombiano son incorrectas y defendió las operaciones militares de su gobierno.

Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo", afirmó.

Desde el primer día hemos combatido al narcoterrorismo en todas sus formas: a los que operan en las calles y a los que, desde la política o incluso desde la función judicial, se prestan para proteger a los delincuentes.



Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 17, 2026

La aclaración del presidente ecuatoriano se produjo después de que Petro denunciara el hallazgo de una bomba que, según indicó, habría sido lanzada desde un avión y encontrada en una zona cercana a la frontera.

Noboa sostuvo que su administración mantiene una ofensiva contra el narcoterrorismo y aseguró que las fuerzas ecuatorianas han atacado escondites utilizados por grupos criminales. Según el mandatario, muchos de esos grupos tienen origen colombiano.

Continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera", expresó.

Los bombardeos en la frontera de Colombia y Ecuador no parecen ser ni de los grupos armados, no tiene aviones, ni del la fuerza pública de Colombia. Yo no he dado esa orden.



Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble. Las bombas están en el piso cerca a familias,… pic.twitter.com/XStGFXhI2t — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

Colombia descarta conflicto

Por su parte, Petro informó que sostuvo una conversación telefónica con el presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump, a quien solicitó intervenir y comunicarse con Noboa, al reiterar que Colombia no busca un conflicto armado con Ecuador.

A inicios de marzo, Ecuador y EU iniciaron operaciones conjuntas contra organizaciones consideradas terroristas y firmaron un acuerdo para abrir la primera oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en territorio ecuatoriano, con el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen organizado internacional.

Además, se acordó la creación de una unidad policial conjunta para fortalecer la capacidad de ambos países para identificar, desmantelar y llevar ante la justicia a redes dedicadas al narcotráfico, lavado de dinero, contrabando de armas y financiamiento del terrorismo. Petro reporta 27 cadáveres tras bombardeos en frontera

Fuente: Tribuna del Yaqui