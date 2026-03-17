Fallece Shigeaki Mori, el sobreviviente de Hiroshima que abrazó a Obama

Hiroshima, Japón.- Shigeaki Mori, sobreviviente de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima en 1945 y conocido por su labor en la investigación sobre los prisioneros de guerra estadounidenses, falleció este martes a los 88 años, informaron medios locales.

Mori se convirtió en un símbolo de la memoria histórica cuando, en 2016, fue abrazado por el presidente estadounidense Barack Obama durante su histórica visita al memorial de la paz de Hiroshima.

Murió Shigeaki Mori, sobreviviente de la bomba atómica de Hiroshima

Shigeaki Mori tenía ocho años cuando fue arrastrado por la fuerza de la explosión y arrojado a un río el 6 de agosto de 1945. En declaraciones a medios, antes de encontrarse con Obama, Mori relató las dramáticas escenas que presenció:

Salí arrastrándome del agua y vi a una mujer tambaleándose hacia mí. Había sangre por todo su cuerpo y sus órganos internos colgaban de su abdomen. Al tiempo que los sostenía, me preguntó dónde podía encontrar un hospital. Me eché a llorar, salí corriendo y la dejé sola", narró.

El sobreviviente continuó describiendo la tragedia: "Escapé pisando caras y cabezas. Escuché gritos desde una casa derrumbada. Pero corrí porque todavía era un niño sin poder para ayudar".

Durante la visita de Obama en 2016, el entonces mandatario se convirtió en el primer presidente estadounidense en ejercicio en rendir homenaje a las víctimas de Hiroshima. Mori se mostró visiblemente conmovido al estrecharle la mano: "El presidente hizo un gesto como si fuera a darme un abrazo, así que nos abrazamos", declaró a los periodistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui