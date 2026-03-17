García Harfuch viaja a EU para reuniones de seguridad; Sheinbaum comparte detalles

Ciudad de México.- La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos (EU) se mantiene activa. Así lo confirmó la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien señaló que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, se encuentra en territorio estadounidense para sostener reuniones con agencias de ese país.

Durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 17 de marzo de 2026, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que el viaje de García Harfuch en Estados Unidos (EU) que inició este fin de semana forma parte de los mecanismos habituales de coordinación bilateral. Si bien el funcionario ya tuvo un encuentro con Terrance Cole, director de la DEA, aún quedan otras reuniones pendientes.

#Nacional | La presidenta Sheinbaum (@Claudiashein) anunció que Omar García Harfuch (@OHarfuch), se reunirá con agencias estadounidenses para dar seguimiento a la colaboración entre ambos países uD83EuDD1D pic.twitter.com/f08uR2NMxk — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

Todavía sigue allá, va a tener varias reuniones. Tiene reuniones con algunas agencias de EU y tiene reuniones también con otras instituciones", dijo la presidenta.

La presidenta subrayó que este tipo de reuniones son habituales y tienen como objetivo reforzar la cooperación en seguridad. Según explicó, el diálogo con agencias estadounidenses permite avanzar en temas clave como el combate al crimen organizado y la generación de inteligencia compartida. Además, destacó que la coordinación se realiza bajo un principio central: el respeto a la soberanía de México.

Sencillamente es parte de la colaboración y siempre, porque esto es muy importante, con respeto a nuestra soberanía y nuestros cuatro principios. No hay nada que se ponga en riesgo, sino sencillamente reuniones de coordinación e información de inteligencia", señaló.

México pide a Estados Unidos hacer su parte

En la previa, la presidenta Sheinbaum ha reiterado que la estrategia de seguridad requiere acciones en ambos lados de la frontera. En ese sentido, ha insistido en que el Gobierno de EU, encabezado por Donald Trump debe contribuir con medidas concretas, como reducir el tráfico de armas hacia México y fortalecer la prevención del consumo de drogas entre su población. Estas acciones, explicó, son fundamentales para atender las causas y consecuencias de la violencia en la región.

A la fecha de publicación de esta nota, García Harfuch no ha compartido detalles sobre sus reuniones con agencias de EU, se espera que en próximos días se presente un balance oficial.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'