Guerra en Medio Oriente: Israel reporta MUERTE de Alí Larijani, figura clave del poder en Irán

Jerusalén, Israel.- La tensión en Medio Oriente escala con un nuevo episodio que podría redefinir el equilibrio político en la región. Este martes 16 de marzo de 2026, Israel aseguró haber eliminado a uno de los hombres más influyentes del régimen iraní: se trataría de Alí Larijani, quien se desempeñaba como jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional de Irán y era considerado una figura clave del poder político en ese país.

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz fue quien reportó esta información. En el mismo comunicado, el funcionario israelí señaló que también fue eliminado el general Gholamreza Soleimani, identificado como jefe de la milicia islamista Basij, un grupo señalado como uno de los principales aparatos de control interno en Irán: "El jefe de Estado Mayor me informó que ambos fueron eliminados anoche", declaró el ministro en un video.

Crece la tensión en Medio Oriente tras anuncio sobre la muerte de Alí Larijani. Foto: Internet

Irán no confirma y surgen dudas tras publicaciones en redes

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades de Irán no han confirmado la muerte de Larijani. De hecho, poco después del anuncio israelí, en sus cuentas oficiales en redes sociales apareció una nota manuscrita atribuida al propio funcionario. El mensaje no tenía fecha ni hacía referencia al supuesto ataque. En cambio, rendía homenaje a 84 marineros iraníes que murieron tras el hundimiento de la fragata 'Dena', ocurrido a principios de este mes en el océano Índico, cerca de Sri Lanka.

Este elemento ha generado incertidumbre sobre el estado real de Larijani, mientras la información continúa en desarrollo.

¿Quién era Alí Larijani?

Alí Larijani fue durante décadas una de las figuras más influyentes de la república islámica. Con formación en matemáticas y filosofía, participó en la guerra entre Irán e Irak (1980-1988) y ocupó múltiples cargos de alto nivel. A lo largo de su trayectoria fue ministro de Cultura, director de la radio-televisión pública, negociador del programa nuclear, presidente del Parlamento y candidato presidencial.

En su etapa más reciente, encabezaba el Consejo Superior de Seguridad Nacional, un órgano clave en la toma de decisiones estratégicas.

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El anuncio de Israel se produce semanas después de la muerte del líder supremo Alí Jamenei, ocurrida al inicio de la campaña militar conjunta entre Israel y Estados Unidos (EU) el pasado 28 de febrero. El propio Katz afirmó que Larijani y Soleimani "se han unido" a Jamenei, al tiempo que reiteró que el gobierno israelí continuará con acciones dirigidas contra los líderes del régimen iraní.

Por su parte, el primer ministro Benjamin Netanyahu habría instruido al ejército a mantener la ofensiva. Incluso, desde su oficina se difundió una imagen del mandatario durante una llamada, acompañada del mensaje sobre la orden de eliminar a altos funcionarios iraníes.

Fuente: Tribuna del Yaqui