Israel advierte que el nuevo líder supremo de Irán es su objetivos principal; "No está a salvo"

Tel Aviv, Israel.- Las Fuerzas de Defensa de Israel comunicaron este martes su decisión de mantener las operaciones militares dirigidas contra los más altos representantes del gobierno de Irán. Dentro de este contexto, el mando militar israelí estableció que Mojtaba Khamenei, recién nombrado líder supremo del país persa, figura ahora como el blanco principal. Effie Defrin, portavoz del ejército, emitió comentarios sobre esta decisión táctica.

Explicó que, aunque actualmente no tienen contacto con el dirigente iraní, las unidades militares dedicarán sus recursos a rastrearlo, localizarlo y, finalmente, neutralizarlo. Esta postura refuerza la línea de acción de Tel Aviv contra los altos mandos del territorio enemigo. El anuncio surge poco después de que las autoridades israelíes confirmaran el fallecimiento de Ali Larijani, quien se desempeñaba como responsable de la seguridad nacional iraní.

Su deceso ocurrió durante un ataque aéreo reciente. Larijani funcionaba como una pieza central dentro de la estructura de poder en Teherán y mantenía una gran cercanía con el anterior líder supremo. Su pérdida impacta fuertemente la organización interna de las fuerzas de seguridad del país.

To Allah we belong and to Him we shall return.



A servant of God rose to his Lord, steadfast and unrelenting, unpretentious, engaged until the last moment.

Secretary of the Supreme National Security Council, Ali Larijani, was martyred on the road to Jerusalem. pic.twitter.com/AZe4yKImoc — Mojtaba Khamenei Commentary (@MojtabaKhamen) March 17, 2026

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, describió a Larijani como la figura al mando de la Guardia Revolucionaria. Asimismo, catalogó a dicho grupo como el que verdaderamente ejerce el poder en la nación persa. Ante los medios de comunicación, Defrin reiteró que continuarán buscando a cualquier persona que represente una amenaza para el Estado hebreo, sin limitantes, afirmando que ningún individuo que ataque a Israel quedará fuera de su radar.

Las operaciones también abarcan a otros comandantes de las fuerzas paramilitares iraníes. Entre las bajas confirmadas por la propia Guardia Revolucionaria se encuentra Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia Basij, quien perdió la vida durante un reciente bombardeo efectuado sobre la capital iraní. Mientras esto ocurre, el escenario interno de Irán muestra gran agitación. Diversas ciudades, con Teherán a la cabeza, registran movilizaciones masivas.

uD83DuDEA8La Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte de Gholamreza Soleimani, comandante de la milicia paramilitar Basij, durante los bombardeos.



Lideraba la represión ciudadana, informaron agencias oficiales.



uD83DuDDDE?@EFEnoticias pic.twitter.com/0IXWTPUzh5 — Azucena Uresti (@azucenau) March 17, 2026

Estas concentraciones, promovidas por las autoridades del régimen tras las recientes muertes de sus dirigentes, tienen lugar durante los días del Año Nuevo persa. Sin embargo, las festividades tradicionales han perdido protagonismo frente al clima de confrontación y los ruidos generados por los sistemas de defensa antiaérea que operan en la zona.

En el ámbito internacional, el gobierno iraní ha respondido con ataques hacia diversas posiciones en países de la región. Además, mantiene un bloqueo operativo sobre el estrecho de Ormuz. Esta ruta marítima es fundamental para el comercio global, ya que por ella transita la quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas. Dicha interrupción comercial provocó un alza sostenida en los precios de los energéticos, generando preocupación en los mercados financieros.

BREAKING:



Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei is gonna deliver a new message s... View more pic.twitter.com/LSpWLTymAl — Times of Iran News (@Timesofiraan) March 17, 2026

En relación con este tema, Mohammad Bagher Ghalibaf, líder del Parlamento iraní, declaró que las condiciones en el canal de Ormuz no retornarán a la normalidad que existía antes de iniciarse el conflicto.

Fuente: Tribuna del Yaqui