Joe Kent dimite como director antiterrorista de Donald Trump y pone en duda la guerra contra Irán

Washington, Estados Unidos.- Este martes 17 de marzo de 2026, hace solo un par de horas, el director del Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense, Joseph Kent, confirmó su inminente renuncia en protesta por la guerra contra Irán y dejó en claro que considera innecesaria toda esta situación, debido a que dicha nación no representa una amenaza para el pueblo de Estados Unidos.

Cabe destacar que el exoficial paramilitar de la Agencia Central de Inteligencia desde ahora se convirtió en el primer alto funcionario de la administración de Donald Trump en renunciar por no compartir los mismos puntos de vista. De igual manera, recordemos que, según información en línea, durante 2022 Kent fue el candidato republicano para el tercer distrito congresional de Washington; le ganó a Jaime Herrera Beutler, pero terminó perdiendo contra la candidata demócrata Marie Gluesenkamp Pérez.

Motivo de su renuncia

"Tras mucha reflexión, he decidido renunciar a mi cargo como director del Centro Nacional de Contraterrorismo, con efecto a partir de hoy. No puedo, en buena conciencia, apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que iniciamos este conflicto debido a la presión de Israel y su poderoso lobby en Estados Unidos", puntualizó Joseph desde su perfil de X (antes Twitter).

Carta de renuncia

De hecho, aprovechó el espacio para agradecer al presidente Trump y a Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional; asimismo, envió los mejores deseos a todos los que forman parte del continente: "Que Dios bendiga a América". También adjuntó su renuncia por medio de una imagen en la que reflexionó brevemente sobre este conflicto que mantiene involucrados a Irán, Estados Unidos e Israel.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

"En su primer gobierno, usted entendió mejor que cualquier otro presidente reciente cómo aplicar el poder militar sin arrastrarnos a guerras interminables", especificó Kent, para luego agregar que todo inició a partir de que ordenó el bombardeo de instalaciones nucleares iraníes: "Hasta junio de 2025, usted comprendió que las guerras en Oriente Medio eran una trampa que le costó a Estados Unidos las preciadas vidas de nuestros patriotas".

Fuente: Tribuna del Yaqui