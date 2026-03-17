Washington D.C., Estados Unidos.- Este martes 17 de marzo de 2026, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha indicado que las reformas anunciadas por Cuba en medio de las conversaciones con Estados Unidos no implican un cambio drástico, asegurando que no se logrará la reparación de la economía fallida.

"Cuba tiene una economía que no funciona, así como un sistema político y gubernamental que no logran reparar; por lo tanto, deben realizar cambios drásticos. Lo que anunciaron ayer no resulta lo suficientemente drástico. No va a solucionar el problema. Así pues, tienen por delante algunas decisiones importantes que tomar", comunicó Rubio para la prensa en el Despacho Oval.

No son suficientes los cambios anunciados por Cuba, afirma el secretario de Estado Marco Rubio

Durante el lunes 16 de marzo de 2026, el gobierno cubano ha confirmado que permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas en la isla, medida que incluye la participación de grandes inversores, principalmente en la infraestructura de los sectores que se consideran prioritarios, como lo son la minería, el energético y el turístico.

En la entrevista fue cuestionado sobre si apoyaría una flexibilización eventual del embargo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba desde hace más de 60 años. El secretario de Estado de los Estados Unidos insistió en que la medida está vinculada al cambio político de la isla.

"La realidad es que su economía no funciona. Es una economía que ha logrado sobrevivir gracias a los subsidios de la Unión Soviética y, posteriormente, de Venezuela", menciona Rubio, quien fue designado por el presidente estadounidense Donald Trump para conducir el diálogo con la isla.

Pregunta a Marco Rubio: "¿Si la economía cubana no funciona desde hace tiempo por ser un modelo socialista por qué no deroga el imperio todo lo relacionado con el bloqueo dejando así de esforzarse y de gastarse millones de dólares contra la Revolución?"pic.twitter.com/r7qBAXQi6s — Aníbal Garzón uD83CuDF0E (@AnibalGarzon) March 17, 2026

Marco Rubio afirma que el hecho de que reciban los subsidios ha provocado que Cuba se encuentre hoy en una situación complicada. "Además, quienes están al mando no saben cómo solucionar el problema, por lo que es necesario que asuman el liderazgo personas nuevas", expresó Rubio.

Fuente: Tribuna del Yaqui