Sheinbaum responde comentarios del rey de España Felipe VI sobre abusos en La Conquista: ¿Qué dijo?

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este martes 17 de marzo de 2026, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano retomó las recientes declaraciones del rey de España, Felipe VI, sobre los abusos durante La Conquista en América.

Ante los medios de comunicación reunidos este día, Sheinbaum Pardo declaró que, para ella, las declaraciones del rey español son un avance en el diálogo entre ambos países, aunque reconoció que no es un posicionamiento completo. La presidenta afirmó que se trata de un gesto importante, sobre todo si se compara con años anteriores, cuando no hubo respuesta a la carta enviada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lo que provocó un enfriamiento en la relación bilateral.

?? "Es un acercamiento del rey que reconocemos": la presidenta Sheinbaum celebró que el rey de España, Felipe VI, haya declarado que hubo "mucho abuso" en la Conquista de México



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Ahora, pues primero el gesto del rey de ir a la exposición de las mujeres indígenas, que envió México a España, y después su declaración. Puede uno decir, bueno, no fue todo lo que hubiéramos querido, pero la verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando, de un reconocimiento de excesos, exterminios, que hubo durante la llegada de los españoles", dijo la actual presidenta de México.

La presidenta subrayó que, además de sus declaraciones, el monarca español realizó acciones que abonan al diálogo, como su visita a la exposición sobre mujeres indígenas mexicanas en Madrid. Asimismo, Sheinbaum señaló que las palabras del rey generaron críticas dentro de España, particularmente desde sectores de la derecha, que cuestionaron el reconocimiento de abusos durante la llegada de los españoles a América.

De acuerdo con la mandataria, persiste una narrativa que sostiene que los pueblos originarios eran "bárbaros" y que la colonización representó un proceso de civilización, idea que rechazó de manera contundente. Sheinbaum destacó que los pueblos indígenas de México eran civilizaciones avanzadas, con conocimientos científicos, culturales y sociales relevantes. Como ejemplo, mencionó que los mayas desarrollaron el concepto del cero, además de avances en astronomía, medicina tradicional y organización comunitaria.

Hay muchos españoles que todavía creen eso. Que aquí había barbarie, cuando aquí había civilizaciones extraordinarias, que son la esencia de lo que somos los mexicanos", afirmó.

También recordó episodios de violencia durante La Conquista, como las matanzas en Cholula y en el Templo Mayor, además de otros hechos documentados en ese periodo.

¿Habrá invitación al rey de España a México?

Cuestionada sobre la posibilidad de invitar al monarca a México, Sheinbaum no descartó esta opción, aunque aclaró que será un tema a analizar más adelante: "Vamos a ver, pero sí hay que reconocer el gesto del rey".

La presidenta insistió en que este tipo de declaraciones deben verse como parte de un proceso más amplio de reconocimiento histórico, tanto en México como en otros países de América Latina.

Fuente: Tribuna del Yaqui