Trump arremete contra la OTAN por no apoyar ofensiva de EU e Israel contra Irán: "No necesitamos ayuda"

Washington, Estados Unidos.- Este martes 17 de marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a usar su perfil de Truth Social para hablar sobre el conflicto en Medio Oriente y la implicación de su administración en el enfrentamiento que, en conjunto con Israel, mantiene bombardeos sobre Irán desde la mañana del sábado 28 de febrero. A continuación, todos los detalles de estas nuevas aseveraciones de Trump.

En primera instancia, dejó en claro que no necesitan el respaldo de sus aliados de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), así como tampoco la ayuda de otros países para continuar luchando junto a su aliado en esta guerra que, tras 17 días, ha dejado en Líbano —según el Ministerio de Sanidad— 886 personas muertas y 2,141 heridas, por lo que, a raíz de todo esto, 1,049,329 se han visto obligadas a desplazarse.

¿Por qué reaccionó así Trump?

Estas declaraciones las realizó luego de que varios países que integran la alianza atlántica se negaran a intervenir en esta problemática, con especial énfasis en la reapertura del estrecho de Ormuz. De igual forma, el republicano aclaró que, aunque no querían apoyarlos, sí están a favor de las acciones de su gobierno y en contra de que la nación que actualmente tiene a Mojtaba Khamenei como nuevo líder supremo desarrolle armas nucleares.

Truth social

"Sin embargo, no me sorprende su postura, pues siempre he considerado que la OTAN, donde invertimos cientos de miles de millones de dólares anuales protegiendo a estos mismos países, es una relación unilateral: nosotros los protegemos, pero ellos no hacen nada por nosotros, especialmente en momentos de necesidad", puntualizó el político que tomó el mando de Estados Unidos el 20 de enero de 2025.

#Sonora | Unión de Usuarios de Hermosillo advierte que aún no entra en vigor el subsidio eléctricouD83DuDCA1?https://t.co/qzKy0cPz1R — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 17, 2026

Asimismo, recordemos que el lunes, cuando los aliados de la OTAN descartaron la propuesta de Trump en relación con el estrecho de Ormuz, entre los países que confirmaron que no enviarán buques de guerra a la región se encuentran España, Italia, Grecia, Suecia y Dinamarca; mientras que otros, como el primer ministro británico, Keir Starmer, señalaron que no participarán en esta guerra, aunque trabajan en un "plan colectivo viable".

Fuente: Tribuna del Yaqui