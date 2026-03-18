Cuba lanza mensaje a Donald Trump: Miguel Díaz-Canel promete "resistencia inexpugnable" ante amenazas

La Habana, Cuba. - Hace unas horas, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, respondió a su homólogo estadounidense Donald Trump, pues como te hemos mantenido informado en TRIBUNA, el lunes, durante un encuentro con la prensa local en la Casa Blanca, calificó a la isla como un "estado fallido" y no se limitó a eso, ya que incluso afirmó que espera tener "el honor de tomar Cuba".

"Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Tomar Cuba de alguna forma, ya sea liberarla o tomarla. Creo que puedo hacer cualquier cosa que quiera con ella, si quieres saber la verdad", declaró Trump. Cabe destacar que la isla continúa bastante afectada, al grado de que ese mismo día se produjo una falla general en el suministro eléctrico que dejó a sus habitantes completamente a oscuras.

La tarde del martes 17 de marzo de 2026, finalmente Díaz-Canel respondió al mandatario neoyorquino y lo hizo a través de su perfil oficial en X (antes Twitter), utilizando expresiones como "resistencia inexpugnable". Asimismo, hizo referencia —sin mencionarlo de forma directa— a la presión que, según su postura, ejerce Trump sobre el territorio cubano al limitar envíos de petróleo y, en general, la ayuda externa.

Donald Trump

"Pretenden y anuncian planes para adueñarse del país, de sus recursos, de las propiedades y hasta de la misma economía que buscan asfixiar para rendirnos. Solo así se explica la feroz guerra económica que se aplica como castigo colectivo contra todo el pueblo. Ante el peor escenario, a #Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable. #CubaEstáFirme", puntualizó el exsegundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

#EEUU amenaza públicamente a #Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas.



Pretenden y anuncian planes… — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) March 18, 2026

Es necesario señalar que diversas firmas, como Global Strategy Group (GSG) y el grupo Somos Votantes, aseguran que el 63 por ciento de los electores latinos desaprueban actualmente al mandatario estadounidense. Además, más de un tercio de quienes votaron por él se arrepiente tras un año de los comicios, lo que dejaría en evidencia que la popularidad del funcionario se ha deteriorado.

Fuente: Tribuna del Yaqui