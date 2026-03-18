Caracas, Venezuela.- Este miércoles 18 de marzo de 2026, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destituyó a Vladimir Padrino López, quien tenía más de una década como ministro de Defensa del país, y designó en su lugar al general Gustavo González López.

"Agradecemos a Vladimir Padrino López por su entrega, su lealtad a la patria y por haber sido, durante todos estos años, primer soldado en la defensa de nuestro país", comunicó la mandataria por medio de un mensaje publicado en Telegram. Además, asegura que el ahora exministro asumirá nuevas responsabilidades que se le serán encomendadas; sin embargo, no dio más detalles.

Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino como ministro de Defensa en Venezuela

Padrino López ocupó el puesto desde el 24 de octubre de 2014, siendo designado después de una oleada de protestas masivas antigubernamentales que marcaron el inicio del primer periodo presidencial de Nicolás Maduro.

El nuevo ministro de Defensa, Gustavo González López, quien se desempeña como comandante general de la Guardia de Honor Presidencial desde el 6 de enero de 2026, cuando fue designado por la mandataria encargada. Gonzales también fue director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) entre 2014 y 2018, además de ser ministro de Interior y Justicia y comandante general de la Milicia Nacional Bolivariana.

La destitución de Padrino se da después de dos meses del ataque militar estadounidense en Caracas y otros tres estados del país, el cual terminó tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, quienes están actualmente encarcelados en Estados Unidos. Desde el 5 de enero de 2026, Delcy Rodríguez ha realizado cambios en el gabinete.

Informo al país que hoy he designado al G/J Gustavo González López como Ministro del Poder Popular para la Defensa. pic.twitter.com/AmuD0HNrdJ — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

"Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder para la Defensa. Agradezco profundamente a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, por sus palabras…", escribió Padrino en un mensaje publicado en la red social X después de su destitución.

Fuente: Tribuna del Yaqui