Escala GUERRA en Medio Oriente: Israel mata a Ismail Jatib, jefe de Inteligencia de Irán

Jerusalén, Israel.- La tensión en Medio Oriente escaló nuevamente este miércoles 18 de marzo de 2026. Ahora, Israel aseguró haber matado al ministro de Inteligencia de Irán, Ismail Jatib, en un ataque aéreo nocturno. La ofensiva ocurre apenas un día después de otro golpe de alto impacto contra la cúpula del régimen iraní, lo que ha detonado una cadena de amenazas, ataques y advertencias a nivel global.

De acuerdo con autoridades israelíes, Ismail Jatib fue abatido durante un bombardeo selectivo orquestado la noche del martes 17 de marzo. El anuncio de esta nueva baja para Irán se dio poco después de que Irán lanzara ataques aéreos contra territorio israelí, los cuales dejaron al menos dos muertos.

Israel intensifica ataques contra Irán; reportan muerte de Ismail Jatib. Foto: Twitter

En este contexto, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, afirmó que continuarán las operaciones contra los líderes del régimen iraní. En la misma línea, el portavoz militar, el general Effie Defrin, advirtió: "Lo localizaremos, lo encontraremos y lo neutralizaremos", en referencia incluso al nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei.

Irán responde y promete una reacción 'contundente'

Tras la muerte de Ali Larijani, considerado el principal objetivo alcanzado por Israel en los últimos años, y ahora de Ismail Jatib, Irán ha endurecido su postura. La Guardia Revolucionaria prometió una respuesta "contundente y lamentable", elevando el riesgo de una escalada mayor.

Asimismo, el gobierno iraní también confirmó que este miércoles realizará un funeral conjunto para Larijani, su hijo y 84 marineros que murieron en un ataque de un submarino estadounidense. A la ceremonia se sumará Gholamreza Soleimani, jefe de los Basij, una milicia clave para la seguridad interna del régimen, así como el ministro Ismail Jatib. Se espera que el evento sea abierto al público como una muestra de unidad y fuerza frente a los ataques israelíes.

¿Quién era Ali Larijani y por qué su muerte impacta?

Como te informamos ayer en TRIBUNA, Israel confirmó la muerte de Ali Larijani. Él considerado una de las figuras más influyentes dentro del régimen iraní, incluso por encima del presidente. Tuvo un papel central en el acuerdo nuclear de 2015 con países occidentales y en la reanudación de las conversaciones con Estados Unidos (EU) a inicios de 2025. Tras su muerte, el presidente Masoud Pezeshkian deberá nombrar a un nuevo jefe de seguridad. Medios iraníes señalan como posible sucesor a Saeed Jalili, exnegociador nuclear y político de línea más dura.

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Ante el aumento de la tensión, Arabia Saudí alberga este miércoles una reunión de ministros de Exteriores de países árabes e islámicos, con el objetivo de coordinar acciones para reforzar la seguridad regional. Por su parte, Turquía confirmó que participará en los esfuerzos diplomáticos. Su canciller, Hakan Fidan, inició una gira para buscar apoyos que permitan mediar en el conflicto.

Fuente: Tribuna del Yaqui