Guerra en Medio Oriente: Donald Trump critica a aliados por seguridad en el Estrecho de Ormuz

Washington, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país no necesita depender del Estrecho de Ormuz para su suministro energético y advirtió que podría dejar la responsabilidad de garantizar la seguridad en esa vía marítima a las naciones que realmente dependen de ella.

A través de su red social, Truth Social, el mandatario cuestionó la falta de apoyo de algunos aliados internacionales para proteger la estratégica ruta marítima, en medio de las tensiones con Irán.

Me pregunto qué pasaría si 'acabáramos' con lo que queda del Estado terrorista iraní y dejáramos que los países que lo usan, nosotros no, se hicieran responsables del llamado 'estrecho'", escribió Trump, al sugerir que esa medida obligaría a sus aliados a reaccionar con mayor rapidez.

Las declaraciones se realizaron un día después de que el mandatario criticara a la Organización del Tratado del Atlántico Norte por rechazar su propuesta de crear una coalición militar para proteger a los tanqueros y buques mercantes que transitan por el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Trump critica a aliados por seguridad en el estrecho de Ormuz

En otro mensaje publicado en Truth Social, Trump volvió a arremeter contra Irán, al que calificó como el principal patrocinador del terrorismo a nivel mundial, y aseguró que su gobierno está debilitando rápidamente a ese país.

Aliados

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que el presidente y su gabinete mantienen contacto constante con aliados europeos y de Medio Oriente para que incrementen su participación en la seguridad del estrecho.

En declaraciones a medios, Leavitt destacó que Estados Unidos se ha convertido en exportador neto de energía, por lo que no depende directamente de esta ruta para su abastecimiento interno.

No necesitamos el Estrecho de Ormuz para nuestro suministro energético interno. Sin embargo, queremos que permanezca abierto para el mercado mundial del petróleo, con el fin de estabilizar y reducir los precios", afirmó la funcionaria.

La portavoz también aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses cuentan con diversas opciones para mantener la seguridad en la zona, aunque respaldó el llamado de Trump a que sus aliados colaboren más activamente.

Fuente: Tribuna del Yaqui.