Teherán, Irán.- Este miércoles 18 de marzo de 2026, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, ha confirmado la muerte de su ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, y ha condenado el cobarde asesinato del funcionario en la guerra de Estados Unidos e Israel.

La noticia se dio a conocer por medio de la red social X, en donde el presidente también lamentó las muertes del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani, y el exministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh, con los recientes ataques de Estados Unidos, además de asegurar que, a pesar de las muertes, no se detendrán, ya que su camino continúa más fuerte que nunca.

Irán confirma la muerte del ministro de Inteligencia, Esmail Jatib, tras ataque de Israel

Sin embargo, el presidente iraní no ha revelado quién lanzó el ataque contra Jatib, pero durante la mañana de este miércoles Israel anunció que el ministro fue eliminado, el último de una serie de altos funcionarios iraníes abatidos desde que comenzó la guerra, cuando el líder supremo Alí Jamanei murió durante un ataque coordinado por Estados Unidos e Israel, lo que provocó el conflicto.

El ejército israelí, Jatib, fue sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense; tuvo un papel fundamental durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que corresponde a la detención y el asesinato de manifestantes como en la configuración de la evaluación de inteligencia. Por otro lado, la muerte de Alí Larijani fue confirmada el día martes 17 de marzo de 2026 por el Gobierno iraní, después de que Israel anunciara haberlo matado durante un bombardeo nocturno en la ciudad de Teherán.

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abas Araqchi, escribió en X que la ola de repercusiones mundiales no ha hecho más que empezar y golpeará a todo el mundo, sin distinción de riqueza, creencia o raza, contrario al mensaje emitido por el presidente estadounidense Donald Trump, que suele referirse a un conflicto breve. No obstante, el exministro de Defensa iraní y exjefe adjunto de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Aziz Nasirzadeh falleció en los ataques de Estados Unidos e Israel de febrero de 2026.

?? Israel afirma haber matado al ministro de Inteligencia iraní



uD83DuDDE3 "El ministro de Inteligencia iraní [Esmail Jatib] fue eliminado", citó el canal de televisión israelí N12 a Israel Katz, titular de la Defensa israelí.



En sus palabras, Jatib "facilitaba la propagación de… pic.twitter.com/UcY2BFsYnH — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) March 18, 2026

A pesar de la ofensiva de Israel, el régimen iraní aún no ha mostrado señales de colapso y sigue respondiendo a los ataques de forma contundente en territorio israelí con decenas de misiles balísticos y de racimo. Irán lleva desde hace días que no ha informado sobre muertes en los constantes ataques con misiles y bombardeos aéreos por parte de Estados Unidos e Israel.

Fuente: Tribuna del Yaqui