Países que aman a los mexicanos: Razones culturales, gastronómicas y sociales que nos hacen destacar



Ciudad de México. - Es necesario resaltar que, según Julia Isabel Flores, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el estudio Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, se mencionan algunos clichés sobre cómo se percibe a los mexicanos, pero también se destacan aspectos positivos, como el ingenio, la riqueza cultural e incluso la gastronomía.

A continuación, en TRIBUNA te presentamos algunos países que perciben estas cualidades en nuestros compatriotas. Las razones por las que existe tan buena relación, en términos generales, se deben a ciertas similitudes culturales, lo cual resulta bastante beneficioso si estás pensando en viajar o incluso mudarte temporalmente fuera de México, ya que así puedes asegurarte de ser bien recibido.

España

Uno de los casos más evidentes es España, donde ayuda mucho el idioma compartido, así como la historia en común. En esta nación, las conexiones abarcan incluso la religión y los templos, pues en ambos predominan las creencias católicas. De igual forma, se caracteriza a sus habitantes por ser alegres y disfrutar de la música, algo que prácticamente cualquier mexicano apreciaría en un extranjero.

Mexicanos en el Mundo

Argentina y Colombia

Colombia también entra en el ranking. Al igual que España, comparte ciertas semejanzas en la gastronomía y, sobre todo, en las telenovelas, que hoy disfrutan no solo las personas mayores, sino también los jóvenes. Según información extraoficial, es uno de los lugares donde mejor nos reciben y de los más visitados por mexicanos; en ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena, es común encontrarse con compatriotas. Por otro lado, Argentina ha experimentado una fuerte influencia de la globalización, lo que ha facilitado la presencia permanente de mexicanos en su territorio.

#Sonora | Staus y Steus emplazan a huelga en la Universidad de Sonora ante falta de avances en negociaciones??uD83DuDDE3?https://t.co/gz4RUtD13I — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 18, 2026

Otros países, aunque con idiomas diferentes

Canadá: En los últimos años, los mexicanos hemos llamado la atención de los canadienses debido al aumento en el número de quienes van a estudiar, trabajar o turistear en este país.

Japón: A pesar de que podría parecer sorprendente por la barrera del idioma, los mexicanos también han logrado ganarse a una parte de la población japonesa. De acuerdo con creadores de contenido latinoamericanos que viven en el país, actualmente se encuentran varios restaurantes con comida mexicana, lo que refleja la aceptación cultural y gastronómica de los mexicanos en esa nación.

Fuente: Tribuna del Yaqui