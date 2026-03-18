Sheinbaum envía CARTA al rey de España Felipe VI: Lo invita al Mundial 2026 en México

Madrid, España.- La relación entre México y España continúa fortaleciéndose. La nueva evidencia, es una invitación formal extendida por la primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al rey español Felipe VI para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos (EU) y Canadá. Aquí todos los detalles de la misiva.

La invitación fue confirmada este miércoles 18 de marzo de 2026 por fuentes de la Casa Real española y diversos medios internacionales, que señalaron que el gesto fue recibido con agrado en el Palacio de la Zarzuela. De acuerdo con los reportes, en la carta dirigida al monarca, Sheinbaum Pardo destacó que el Mundial representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre México y España.

uD83DuDEA8La presidenta Claudia Sheinbaum invitó al rey Felipe VI a asistir al Mundial de futbol en México.



En la carta, citada por @EFEnoticias, destacó que el evento es una oportunidad para fortalecer los lazos históricos entre México y España, basados en una relación de hermandad,… pic.twitter.com/vZOuQfJ3m1 — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

La presidenta subrayó en la misiva que este evento deportivo es una "coyuntura propicia" para recordar la relación histórica entre ambos países, construida a partir de la lengua, la cultura y una memoria compartida marcada por la solidaridad y una visión humanista.

¿Qué respondió el rey de España a Sheinbaum?

Según la Casa del Rey, la invitación personal fue bien recibida, en el marco de lo que calificaron como una relación "fraternal" entre ambas naciones. No obstante, el Rey Felipe VI no ha confirmado si asistirá a la Copa del Mundo en México, la cual tendrá su inauguración en el Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX).

#Deportes | México, sede del Congreso Mundial de Turismo Deportivo de la ONU: Gobierno de Sheinbaum (@Claudiashein) celebra uD83CuDF0Ehttps://t.co/xFw27hdv26 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 18, 2026

Es importante señalar que la invitación ocurre días después de que Felipe VI reconociera públicamente que durante la conquista de América hubo "mucho abuso", declaraciones que generaron reacciones en México. Sheinbaum consideró estas palabras como un "gesto de acercamiento", aunque también señaló que es necesario continuar avanzando en el reconocimiento histórico.

Hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo”, expresó la mandataria durante su conferencia.

El Mundial de fútbol 2026 será uno de los eventos deportivos más importantes a nivel global, con México como uno de los países anfitriones junto a EU y Canadá.

Fuente: Tribuna del Yaqui