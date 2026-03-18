Trump advierte a Irán que destruirá su campo de gas más importante si vuelve a atacar a Catar

Doha, Catar.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que su país contestará con contundencia si el gobierno de Irán realiza una nueva ofensiva contra el territorio de Catar. Durante su mensaje, el mandatario norteamericano se deslindó también sobre los bombardeos al yacimiento de gas de South Pars. Toda esta situación ocurre tras una serie de ataques recientes en el Golfo Pérsico, donde diversas infraestructuras del sector energético sufrieron daños por impactos de proyectiles.

Mediante una publicación en la plataforma Truth Social, Trump advirtió que las fuerzas estadounidenses procederían a destruir la totalidad de dicho campo de extracción si ocurren nuevas acciones militares. En su comunicado, el jefe de Estado dijo que Catar se mantuvo totalmente al margen de los movimientos de Israel contra posiciones iraníes. Según sus propias palabras, el gobierno de Irán desconocía esa falta de participación catarí y, por ende, lanzó sus misiles hacia la península de manera injustificada.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDEEuD83CuDDF1uD83CuDDEEuD83CuDDF7??– Footage showing the fires at South Pars gas facility in Iran earlier today after Israeli strikes. The attack was coordinated with the US. pic.twitter.com/0yh08muRVc — MonitorX (@MonitorX99800) March 18, 2026

Las declaraciones del líder estadounidense surgieron después de que varios misiles disparados desde suelo iraní cayeran en territorio catarí. Los proyectiles golpearon la ciudad industrial de Ras Laffan, un centro fundamental para la elaboración de gas natural licuado a escala global. Al respecto, el presidente manifestó su deseo de evitar niveles altos de destrucción debido a las consecuencias prolongadas que esto supondría para el futuro iraní.

No obstante, confirmó su disposición a dar la orden de respuesta si los recintos energéticos de Catar vuelven a ser el blanco de las fuerzas de Irán. Desde la otra perspectiva, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar dijo que el ataque consistió en el uso de misiles balísticos lanzados directamente desde Irán. A través de la red social X, las autoridades diplomáticas explicaron que el Estado de Catar registró impactos directos en la zona de Ras Laffan, lo cual generó destrozos materiales.

ÚLTIMA HORA:



Trump culpa completamente a ISRAEL del ataque al yacimiento de gas iraní.



Afirma que ISRAEL NO REALIZARÁ MÁS ATAQUES (¿puede siquiera garantizarlo?).



Minimiza los daños causados ??y advierte contra nuevos ataques a Qatar.uD83CuDFAF pic.twitter.com/lJ8zTNtz7I — uD83CuDF10EL GRAN DESPERTARuD83CuDF10 (@destapandolose1) March 19, 2026

La diplomacia catarí aprovechó el comunicado para rechazar firmemente las ofensivas recientes de Irán contra instalaciones petroleras y gasíferas ubicadas en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno de Catar describió estas acciones como una ruptura evidente de las normas del derecho internacional y un riesgo alto para la seguridad del suministro de energía en el mundo. El ministerio destacó la urgencia de reducir las tensiones en la región para restaurar la estabilidad tanto local como internacional.

Como resultado de los misiles en Ras Laffan, se registró un incendio de grandes proporciones en la refinería afectada. Los equipos de emergencia y el Estado de Catar confirmaron que las llamas generaron daños materiales considerables dentro de la planta, aunque afortunadamente no se reportaron pérdidas humanas durante el suceso.

BREAKING: Iranian missiles strike Qatar’s Ras Laffan LNG hub in response to US-Israel attack on its largest gas field.



Ballistic missiles hit the world’s largest LNG facility tonight, causing fires and major damage.



QatarEnergy confirms the attack; emergency teams are… pic.twitter.com/0c8RsDkvzo — Megh Updates uD83DuDEA8™ (@MeghUpdates) March 18, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui