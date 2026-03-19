ATAQUE de Israel a South Pars: Medios de EU aseguran que Trump sí sabía de la OFENSIVA

Washington, Estados Unidos.- La tensión en Medio Oriente continúa escalando con rapidez y ahora una nueva versión contradice directamente la postura oficial del Gobierno de Estados Unidos (EU). Reportes de medios internacionales aseguran que el presidente republicano Donald Trump sí tenía conocimiento previo del ataque de Israel contra un punto clave del suministro energético mundial.

Trump negó saber del ataque en Irán, pero CNN y Axios lo contradicen

Si bien Donald Trump aseguró públicamente que no sabía del bombardeo israelí, reportes de CNN y Axios indican lo contrario. De acuerdo con ambas fuentes (y citas de funcionarios), el ataque contra el complejo gasero South Pars habría sido coordinado previamente entre Israel y EU. En este sentido, Axios reveló que Trump incluso habló sobre los planes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, antes de que se ejecutara la ofensiva.

Por otra parte, las versiones de CNN y Axios coinciden en que la negativa de Trump tendría un motivo diplomático: evitar tensiones con Catar. Tras el bombardeo, el Gobierno catarí solicitó explicaciones a la Casa Blanca y al Pentágono, lo que habría llevado al presidente estadounidense a tomar distancia públicamente del operativo.

¿Qué dijo Trump sobre el bombardeo?

Como te informamos previamente en TRIBUNA, mediante su red social Truth Social, el también empresario estadounidense negó cualquier conocimiento del ataque. Afirmó que "no sabía nada sobre este ataque en particular" y aseguró que Israel no volverá a atacar el campo de gas, salvo que Irán agreda a otro país, en referencia directa a Catar. Además, intentó deslindar tanto a EU como a Catar de la ofensiva, atribuyendo la responsabilidad a Israel.

uD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDEEuD83CuDDF7uD83CuDDF6uD83CuDDE6| El presidente Donald Trump advirtió que Estados Unidos responderá con una fuerza "nunca antes vista" si Irán vuelve a atacar las instalaciones de gas de Catar.



Trump aclaró que EE. UU. no tuvo conocimiento del ataque previo de Israel contra el campo de gas de South Pars… pic.twitter.com/gAoB4Pybip — Radar Austral (@RadarAustral_) March 19, 2026

El ataque a South Pars y su impacto global

El bombardeo de este miércoles 18 de marzo de 2026 tuvo como objetivo el complejo South Pars, considerado el mayor yacimiento de gas natural del mundo, compartido entre Irán y Catar. Este punto es estratégico no solo por su capacidad energética, sino porque está vinculado al equilibrio del suministro global. La ofensiva provocó una nueva escalada del conflicto, especialmente porque Catar no fue informado previamente.

Según Axios, el objetivo de Israel era presionar a Irán para que deje de bloquear el estrecho de Ormuz, una vía clave para el tránsito de petróleo a nivel mundial.

Como represalia, Irán lanzó un ataque contra la refinería de Ras Laffan, considerada la principal planta de gas natural licuado de Catar. Este movimiento elevó aún más la tensión en la región y provocó una nueva reacción de Trump, quien señaló que no desea escalar el nivel de violencia, pero dejó claro que responderá si la planta vuelve a ser atacada, lo que abre la puerta a una posible intervención más directa.

No quiero autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las consecuencias a largo plazo que tendrá para el futuro de Irán, pero si la planta de GNL de Catar vuelve a ser atacada, no dudaré en hacerlo", se lee en la publicación de Trump.

Fuente: Tribuna del Yaqui