FUERTE VIDEO: Ataque de Israel en Líbano hiere a periodistas de RT; Rusia exige investigación

Beirut, Líbano.- Aunque hace unos días el Gobierno de Estados Unidos (EU) declaró que la Guerra en Medio Oriente podría terminar pronto, la realidad es que la violencia sigue creciendo y cada vez cobra más víctimas. Ahora se difundió el video de un ataque, presuntamente orquestado por Israel, que alcanzó a personal de la prensa en pleno ejercicio informativo en el Líbano. Esto provocó la reacción inmediata de Rusia.

Ataque en Líbano deja heridos a periodistas de RT

Este jueves 19 de marzo de 2026, la cadena RT informó que el periodista británico Steve Sweeney y el camarógrafo identificado como A. Riede resultaron heridos durante un ataque atribuido a fuerzas israelíes en el sur de Líbano. De acuerdo con el reporte, ambos comunicadores se encontraban cubriendo la situación en la zona cuando fueron alcanzados por metralla tras una explosión cercana.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Conflicto en Medio Oriente.



Un misil impactó cerca del reportero Steve Sweeney y su camarógrafo, de la cadena de televisión Russia Today, durante una cobertura periodística en Líbano. Ambos se encuentran estables en un hospital.



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Tras el incidente, los dos fueron trasladados a un hospital local, donde permanecen conscientes y reciben atención médica.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió este mismo 19 de marzo de 2026, cuando el equipo de prensa se desplazaba en un vehículo y se disponía a cruzar un puente en las inmediaciones de una base militar en el sur de Líbano. En ese momento, se registró una explosión que provocó que fragmentos impactaran contra los periodistas. Los hechos quedaron grabados en un video que ya fue difundido en redes sociales.

La zona forma parte de la ofensiva que Israel mantiene en territorio libanés, en respuesta a los ataques con proyectiles por parte de Hezbollah.

Rusia exige investigación por posible violación internacional

El Ministerio de Exteriores de Rusia reaccionó al hecho y pidió una investigación "exhaustiva", al considerar que podría tratarse de una violación grave del Derecho Internacional. En su posicionamiento, el gobierno ruso afirmó que el proyectil habría sido disparado contra civiles desarmados; el equipo de prensa estaba claramente identificado; y que el área no había instalaciones militares.

Periodistas resultan heridos en ataque en Líbano. Foto: Twitter

Además, señaló que las evidencias sugieren que el ataque pudo haber sido "deliberado y selectivo", lo que implicaría una agresión directa contra periodistas. Rusia también adelantó que el caso será llevado ante instancias internacionales, incluyendo organismos de derechos humanos, y que se solicitarán explicaciones a Israel.

Fuente: Tribuna del Yaqui