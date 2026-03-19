Juicio contra Caro Quintero se realizará en marzo de 2027; situación podría cambiar si se llega a acuerdo con EU

Nueva York, Estados Unidos.- El fundador del Cartel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, se ha presentado este jueves 19 de marzo de 2026 ante el juez Frederic Block en la Corte del Distrito Este de Nueva York para una audiencia previa a su juicio, el cual se realizará el día 8 de marzo de 2027; sin embargo, la situación puede cambiar si el narcotraficante llega a un acuerdo antes con el gobierno de Estados Unidos.

Conocido como el 'narco de narcos', Caro Quintero fundó el Cártel de Guadalajara durante la década de los 80's junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, además de ofrecer en alguna ocasión pagar la deuda externa de México.

Juicio contra Rafael Caro Quintero se realizará en marzo de 2027; la situación podría cambiar si se llega a un acuerdo con Estados Unidos

Caro Quintero está acusado de encabezar una empresa criminal y asesinato, incluyendo el secuestro, tortura y homicidio de Enrique Camarena, agente especial de la DEA en 1985. Sin embargo, este caso no presenta un avance contra el narcotráfico mexicano actual, sino que se trata de vengar el secuestro y asesinato de un agente de la DEA. Aunque las autoridades de los Estados Unidos han señalado que su traslado a territorio estadounidense ha marcado un avance significativo en la búsqueda de justicia.

Durante la audiencia en seguimiento al caso del narcotraficante, se informó que no hay un ofrecimiento para un acuerdo de culpabilidad que evite que sea enjuiciado. A su vez, es probable que su sobrino y coacusado, Ismael Quintero Arellanes, sea incluido en el mismo juicio.

Este jueves, se realizará la audiencia de seguimiento de Rafael Caro Quintero; esto es lo que podría pasar hoy en la corte de Nueva York. El reporte de @arielmou. #ExpresoDeLaMañana con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/EaiJbfdWa5 — N+ FORO (@nmasforo) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui