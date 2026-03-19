Ciudad de México.- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, a través de sus embajadas en el Medio Oriente, ha coordinado la evacuación de mil 361 mexicanos, entre residentes y turistas, ante la situación de conflicto.

De acuerdo con la cancillería, las labores se realizaron en países como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin. Hasta el momento, no se han reportado afectaciones a la integridad física de los connacionales que participaron en estos operativos.

Este martes, la @SRE_mx informa que nuestras embajadas en el Medio Oriente han facilitado la evacuación de 1,361 residentes y turistas de México, desde Emiratos Árabes Unidos, Israel, Líbano, Jordania, Qatar, Irán y Bahréin, sin que se reporte daño a la integridad física de… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 17, 2026

La dependencia detalló que el espacio aéreo en la mayoría de los países involucrados permanece abierto de manera intermitente, lo que ha complicado la salida de personas. Por ello, recomendó a quienes tienen vuelos programados comunicarse directamente con sus aerolíneas o agencias de viaje para verificar el estatus de sus itinerarios.

Asimismo, la SRE reiteró el llamado a evitar viajes no esenciales al Medio Oriente mientras persista la inestabilidad, con el objetivo de reducir riesgos y salvaguardar la seguridad de los ciudadanos mexicanos.

Apoyo de la embajada

En cuanto a la atención consular, las embajadas de México en la región continúan operando y brindando apoyo a quienes lo requieran. El personal consular se mantiene disponible para atender solicitudes de protección, asistencia en evacuaciones y emergencias.

México evacúa a más de mil 300 connacionales del Medio Oriente ante conflicto: SRE

La cancillería subrayó que mantiene una vigilancia constante sobre el desarrollo del conflicto y aseguró que seguirá implementando medidas para proteger a la comunidad mexicana en el extranjero.

Finalmente, recordó a los connacionales que se encuentran en la región que pueden comunicarse a los teléfonos de emergencia de las embajadas mexicanas en países como Irán, Israel, Jordania, Qatar, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Líbano y la oficina de representación en Palestina, donde se ofrece apoyo y orientación consular las 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui.