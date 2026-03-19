Misil iraní impacta importante refinería al norte de Israel; provocó incendio y corte eléctrico

Haifa, Israel.- Un proyectil lanzado desde Irán impactó este jueves 19 de marzo en la refinería ubicada en la ciudad de Haifa, considerada uno de los principales centros de procesamiento de petróleo en el norte de Israel. El hecho generó afectaciones en el suministro de energía eléctrica en sectores de la ciudad portuaria, aunque las autoridades señalaron que los daños fueron limitados y no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con el Ministerio de Energía israelí, la afectación se concentró en parte de la red eléctrica local. El ministro Eli Cohen indicó que el servicio se restableció en la mayoría de las zonas en menos de 1 hora, tras trabajos de reparación realizados por equipos técnicos. La acción fue atribuida a la Guardia Revolucionaria iraní, que aseguró haber dirigido misiles de alta precisión hacia instalaciones energéticas y otros puntos considerados estratégicos.

Entre los lugares mencionados se encuentran la ciudad de Ashdod y algunas instalaciones militares. Tras el impacto del misil, cuerpos de emergencia se movilizaron en distintos puntos de Haifa para revisar posibles riesgos, como restos de proyectiles interceptados o la presencia de materiales peligrosos. Por su parte, la Policía informó que la situación se mantuvo bajo control durante las labores de atención y verificación.

Esto ocurre en medio del aumento de tensiones, donde la infraestructura energética ha pasado a ser uno de los objetivos más recurrentes. La refinería de Haifa ya había sido alcanzada en junio de 2025, cuando un ataque similar dejó víctimas y obligó a suspender operaciones por un periodo. En la zona norte de Israel, el grupo Hezbollah ha incrementado sus acciones en los últimos días, con lanzamientos dirigidos hacia comunidades cercanas a la frontera con Líbano.

Esto ha llevado a reforzar medidas de seguridad y mantener alertas constantes entre la población. De forma paralela, ataques con misiles y drones también han afectado instalaciones energéticas en otros países del Golfo Pérsico. En Catar, un complejo de gas natural licuado registró incendios, mientras que en Arabia Saudita y Kuwait se reportaron daños en refinerías, lo que refleja la ampliación del conflicto hacia puntos estratégicos de la industria energética.

Fuente: Tribuna del Yaqui