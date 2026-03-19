"No se pueden hacer revoluciones en el aire": Netanyahu, ante la posibilidad de una operación terrestre en Irán

Israel.- El pasado miércoles, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, sugirió la opción de hacer una intervención terrestre en Irán con el fin de derrocar al régimen. "No se puede hacer una revolución desde el aire... ¡Tiene que haber también un componente terrestre!", afirmó el ministro.

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la guerra "va a acabar muy pronto" y que Irán "ya no tiene líderes".

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, abrió la posibilidad de una operación terrestre en Irán.



“No se pueden hacer revoluciones en el aire. Debe haber un componente de tierra. Existen muchas posibilidades para este componente”, expresó.pic.twitter.com/CllEuK6Is7 — Azucena Uresti (@azucenau) March 19, 2026

Este conflicto ha iniciado una nueva etapa centrada en ataques contra instalaciones energéticas, como lo son infraestructuras petroleras y rutas de transporte. Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron que las represalias por el ataque israelí al yacimiento de gas Pars Sur no terminan. Derivado de dichas acciones, se registró un ataque contra la refinería de Haifa, la más grande de Israel, sin provocar daños considerables.

Por otro lado, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió de nuevo la guerra y expresó su confianza en que los aliados encuentren una solución para reabrir el estrecho de Ormuz.

uD83CuDDEEuD83CuDDF1 | Netanyahu: «Jesucristo no tiene ninguna ventaja sobre Gengis Kan. Porque si eres lo suficientemente fuerte, lo suficientemente despiadado, lo suficientemente poderoso, el mal vencerá al bien». pic.twitter.com/CytyCKig3e — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui