Sheinbaum aclara carta al Rey Felipe VI sobre el Mundial 2026: Se invitó a todos los países, dice

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este jueves 19 de marzo de 2026, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre la noticia que circuló ayer respecto a la invitación que el Gobierno Federal habría hecho, de forma directa, al rey de España, Felipe VI, para asistir a la Copa Mundial de la FIFA que arrancará en la capital mexicana el próximo mes de junio.

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano aclaró que no se trató de un gesto exclusivo, sino de una convocatoria general dirigida a todos los países con los que México tiene relaciónes. Claudia Sheinbaum explicó que su Gobierno no envió una carta directa a Felipe VI para invitarlo al Mundial 2026, cuyo partido de inauguración se realizará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México (CDMX).

#Nacional | La presidenta Sheinbaum (@Claudiashein) precisó que las invitaciones para el Mundial 2026 se enviaron a todos los países con relación diplomática ?



El Rey de España fue incluido como parte del protocolo internacional uD83DuDC51uD83EuDD1D pic.twitter.com/sW8JtRmyHx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 19, 2026

Detalló que las invitaciones fueron enviadas de manera institucional a representantes de múltiples naciones, como parte de la organización del evento que se celebrará en México, Estados Unidos (EU) y Canadá: "Gabriela Cuevas envió a todos los representantes de los países invitación al Mundial. Son todos", afirmó la presidenta, al subrayar que no hubo un trato diferenciado hacia España.

Sheinbaum puntualizó que el envío de invitaciones estuvo a cargo de Gabriela Cuevas, representante de México para el Mundial 2026, quien replicó el proceso con distintos gobiernos. Esto significa que la invitación al monarca español forma parte de un protocolo diplomático general, no de una acción particular del Ejecutivo federal.

La aclaración surge luego de que el medio El País reportara que Sheinbaum había enviado una invitación al rey Felipe VI, lo que fue interpretado como un posible intento de acercamiento entre México y España. Incluso, la Casa Real española informó que la invitación fue recibida a principios de febrero "con agrado", en el marco de la relación bilateral.

A la fecha de publicación de esta nota, la Casa Real de España no ha dado declaraciones sobre los nuevos dichos de Sheinbaum Pardo. Cualquier novedad será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui