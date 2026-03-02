China expresa respaldo a Irán y llama a frenar la escalada tras ataques de Estados Unidos e Israel

Beijing, China.- El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, reiteró el respaldo de su país a Irán en la defensa de su soberanía e integridad territorial, tras los recientes ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, que según Teherán provocaron la interrupción de negociaciones en curso y abrieron un nuevo ciclo de tensión en Medio Oriente.

De acuerdo con información difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Wang sostuvo conversaciones telefónicas con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, así como con ministros de países del Golfo y de Francia, en las que abordó la situación regional y las consecuencias de las acciones militares.

Durante estos intercambios, el canciller chino pidió el cese inmediato de las operaciones militares y llamó a evitar una mayor expansión del conflicto. También planteó la necesidad de retomar el diálogo y las vías diplomáticas como mecanismo para contener la escalada.

En una comunicación telefónica con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán, Wang señaló que China espera que los Estados del Golfo refuercen su coordinación y desarrollen relaciones de amistad con sus vecinos, con el objetivo de preservar la estabilidad regional y mantener el control de su propio desarrollo. Según el comunicado oficial, el canciller instó a los países de la región a oponerse a la injerencia externa.

Postura de China

Wang reiteró la 'postura de principios' de China sobre la situación en Irán y expresó su apoyo a Teherán en la protección de sus derechos e intereses legítimos. Asimismo, indicó que Beijing ha instado a Estados Unidos e Israel a cesar de inmediato las operaciones militares, evitar una mayor escalada de tensiones e impedir que el conflicto se amplíe a otras áreas de Medio Oriente.

El jefe de la diplomacia china añadió que, en el contexto actual, Irán puede mantener la estabilidad nacional y social, atender las preocupaciones de los países vecinos y garantizar la seguridad de ciudadanos e instituciones chinas en su territorio.

China insta a detener las operaciones militares

Fuente: Tribuna del Yaqui.