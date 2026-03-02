Guerra en Medio Oriente: Reportan más de 500 MUERTOS en Irán tras ofensiva de EU e Israel

Teherán, Irán.- Se agravan los efectos de la Guerra en Medio Oriente. De acuerdo con cifras oficiales difundidas por organismos iraníes, más de 500 personas han muerto en Irán tras la ofensiva lanzada por Estados Unidos (EU) e Israel el pasado sábado 28 de febrero de 2026. El conflicto, que ha sido denominado por autoridades locales como 'Operación Furia Épica', ha impactado al menos a 131 ciudades del país.

La Media Luna Roja informó que hasta el momento suman 555 víctimas mortales como consecuencia de los ataques. El balance fue difundido a través de un mensaje en Telegram, donde el organismo humanitario detalló el alcance de los bombardeos en distintas regiones.

A muchos católicos nos parece a veces que no hay otro camino que “derrocar” al tirano.



Podemos estar muy equivocados.



Esto es hoy en #Teherán, #Irán



Detrás de esto hay muchas muertes y heridos de por vida. pic.twitter.com/KvF9AQuPVK — Ángel David (@AngelDavid_VS) March 2, 2026

131 ciudades afectadas por la ofensiva

Según el reporte, los ataques alcanzaron múltiples puntos estratégicos y urbanos en Irán; en total, hasta ahora, más de 100 regiones se han visto afectadas: "Después de los ataques terroristas sionistas-estadounidenses llevados a cabo en varias regiones de nuestro país, 131 ciudades se vieron afectadas hasta ahora y, lamentablemente, 555 de nuestros compatriotas han muerto", señaló la Media Luna Roja.

Los bombardeos han continuado desde el inicio de la ofensiva, con especial intensidad en la capital, Teherán, donde en las últimas horas se reportaron impactos contra la televisión estatal iraní, instalaciones de la propia Media Luna Roja y el Hospital Gandhi, de acuerdo con autoridades locales.

Muertes en plaza Nilufar y escuela de Minab

Entre las víctimas más recientes se encuentran 20 personas que murieron durante la madrugada de este lunes 2 de marzo en un ataque en la plaza Nilufar. La agencia Mehr informó que varias viviendas fueron destruidas en esa zona. Aunque medios iraníes no precisaron objetivos militares en ese punto, en el área existe una comisaría de Policía.

Por otra parte, el Ministerio de Salud iraní actualizó la cifra de víctimas mortales en la escuela de Minab, en el sur del país. En ese plantel educativo murieron 180 personas, en su mayoría alumnas, tras uno de los ataques ocurridos durante la ofensiva.

#Mundo | Irán asegura haber ATACADO con MISILES oficina de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel uD83CuDF0Ehttps://t.co/9A31exVS6V — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 2, 2026

Mueren Ali Jameneí y altos mandos militares

Las autoridades iraníes también confirmaron la muerte del líder supremo Ali Jameneí en el contexto de los bombardeos. Además, fallecieron al menos siete altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

Mientras continúan los ataques, la situación en el país persa se mantiene en tensión. Las autoridades no han presentado un balance definitivo de daños materiales, pero el número de víctimas podría aumentar conforme se actualicen los reportes oficiales.

Fuente: Tribuna del Yaqui