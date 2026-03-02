Irán amenaza con cierre total del estrecho de Ormuz; atacará a toda embarcación que cruce

Teherán, Irán.- Un alto mando de la Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este lunes sobre la posibilidad de atacar a los navíos comerciales que transiten por el Estrecho de Ormuz. Durante una transmisión en la televisión estatal, el brigadier Ebrahim Yabari indicó que las fuerzas armadas de su país tienen la intención de detener la salida de petróleo desde la región del Golfo Pérsico. Esta declaración ocurre en el tercer día de operaciones militares entre las tropas iraníes y la coalición integrada por Estados Unidos e Israel.

Las autoridades de Teherán sostienen que estos movimientos buscan limitar el tránsito de recursos energéticos en dicha zona. Horas antes de las declaraciones televisivas, las fuerzas iraníes realizaron una ofensiva con dos aviones no tripulados contra el petrolero Athe Nova, el cual navega bajo la bandera de Honduras. Las autoridades de Teherán identifican a este buque como un colaborador de las misiones estadounidenses en la región. Un comunicado emitido por la agencia de noticias iraní Tasnim detalló que la nave sufrió un incendio tras el impacto, si bien el texto no reporta el estado de salud de la tripulación ni la magnitud de los daños materiales.

Diversos reportes en los medios de Irán indican que el propósito de esta embarcación era abastecer de combustible a los destacamentos de la Marina de Estados Unidos presentes en el área. Esta acción contra el buque mercante forma parte de una serie de movimientos tácticos denominados 'Operación Promesa Verdadera 4'. Mediante este despliegue, la Guardia Revolucionaria lanzó 26 aviones no tripulados y cinco misiles balísticos dirigidos a bases militares de Estados Unidos ubicadas en Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Baréin, según los datos compartidos por esta entidad a través de sus canales de comunicación en internet.

El Athe Nova es solo uno de los varios transportes marítimos afectados en fechas recientes. Desde el sábado, al menos cuatro embarcaciones han sufrido impactos en las aguas del Golfo Pérsico. Entre los navíos dañados se encuentra el petrolero Skylight, con bandera de Palaos, el cual registró un incidente frente a las costas de Omán que dejó a cuatro de sus 20 tripulantes con diversas lesiones.

Afectaciones al petróleo

El estrecho de Ormuz representa un paso de navegación marítima de 33 kilómetros de amplitud en su zona más reducida. Este canal separa el territorio iraní de Omán y los Emiratos Árabes Unidos, además de servir como la vía de agua que enlaza el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán y el mar Arábigo. Se calcula que por este canal transitan diariamente alrededor de veinte millones de barriles de petróleo, lo que representa una quinta parte del consumo mundial de este recurso, a lo que se suman cargamentos considerables de gas natural licuado.

Países exportadores como Arabia Saudita, Irak, Kuwait, Emiratos e Irán basan su comercio exterior de hidrocarburos en este trayecto. Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos señalan que el 84 por ciento del crudo que pasa por ahí tiene como destino el mercado de Asia, con compradores principales como China, India, Japón y Corea del Sur. Las declaraciones y las recientes operaciones militares han causado una reducción muy notable del tránsito comercial en la región. La información obtenida mediante el seguimiento por satélite refleja una disminución del 70 por ciento en la circulación de buques cisterna.

Fuente: Tribuna del Yaqui