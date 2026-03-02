Irán asegura haber ATACADO con MISILES oficina de Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel

Teherán, Irán.- La Guerra en Medio Oriente podría alcanzar nuevos niveles. Este lunes 2 de marzo de 2026, tras un fin de semana lleno de bombarderos, muertes y nuevas amenazas entre Irán y Estados Unidos (EU), la Guardia Revolucionaria iraní afirmó que lanzó un ataque con misiles contra la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, así como contra la sede del comandante de la Fuerza Aérea israelí.

De acuerdo con un comunicado difundido por la agencia Fars, el cuerpo militar ideológico de la República Islámica aseguró que "la oficina del primer ministro criminal del régimen sionista y la sede del comandante de la fuerza aérea del régimen fueron atacados". La información también fue retomada por la televisión estatal IRIB y por la Agencia EFE, que señaló que ambos puntos fueron "golpeados duramente" con misiles.

Guardia Revolucionaria asegura golpe a despacho de Netanyahu. Foto: Internet / Ilustrativa

Irán: Décima oleada de ataques contra Israel

Según la Guardia Revolucionaria, esta acción forma parte de la décima oleada de ofensivas lanzadas contra Israel como respuesta a la operación militar iniciada por EU e Israel contra territorio iraní el pasado sábado. En su posicionamiento, la organización sostuvo que el ataque tuvo como objetivo instalaciones estratégicas en Israel. Además, aseguró que "el destino del primer ministro israelí está marcado por la incertidumbre".

Sin embargo, no aportó pruebas adicionales ni detalles sobre el impacto específico de los misiles. Hasta el momento, el Gobierno de Israel no ha confirmado daños en la oficina de Netanyahu ni en instalaciones de la Fuerza Aérea. Tampoco se ha informado sobre víctimas o afectaciones materiales derivadas de esta acción en particular.

uD83DuDEA8 ÚLTIMA HORA | Irán ataca con misiles la oficina de Netanyahu en Jerusalén



La Guardia Revolucionaria Islámica asegura haber lanzado una nueva oleada de misiles contra Israel, incluyendo la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu y la sede del comandante de la Fuerza… pic.twitter.com/TNI7i42EgF — Negocios TV (@negocios_tv) March 2, 2026

¿Cómo reaccionó Netanyahu al ataque?

Tras las declaraciones de la Guardia Revolucionaria, no se ha difundido información oficial sobre el paradero de Benjamin Netanyahu. El mandatario israelí no ha emitido comentarios públicos respecto a las acusaciones hechas por Teherán.

Fuente: Tribuna del Yaqui