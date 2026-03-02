Milei anuncia 90 reformas estructurales para rediseñar Argentina; aboga por alianza duradera con Estados Unidos

Buenos Aires, Argentina.- En su discurso anual ante el Congreso, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció ayer domingo 1 de marzo de 2026 que impulsará 90 reformas estructurales para diseñar la arquitectura institucional del país para los próximos 50 años; además, abogó por una alianza duradera con Estados Unidos como política de Estado.

Milei destacó los logros de su gestión desde su asunción en 2023 y mencionó que presentará ante el Congreso reformas en el área de la economía, impuestos, código penal, sistema electoral, educación, justicia y defensa. "Serán nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a diseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina", afirmó el presidente argentino, en un discurso que duró aproximadamente dos horas, acompañado de cruces verbales con legisladores de la oposición.

El presidente de Argentina añade que cada ministerio de su gobierno ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que cada mes de este año se presentarán iniciativas al Congreso, que en días anteriores aprobó una polémica reforma laboral. "Es momento de crear la arquitectura institucional y jurídica para los próximos 50 años; estas nuevas reglas de juego dejarán en el pasado el proceso olvidable que ha sido nuestro último siglo de historia", agregó Milei.

El mandatario aliado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo estar construyendo una alianza estratégica duradera con Estados Unidos que sea una política de Estado. "Esto tiene que ver con la afinidad cultural y de objetivos estratégicos entre los dos países", dijo Milei en su discurso anual ante el Congreso.

Las medidas que se tratarán durante este año abarcan cambios en los códigos Aduanero, Penal, Civil y Comercial. También una reforma política y una nueva Ley de Seguridad Nacional. #Unicanal pic.twitter.com/Nc2lD3t4SN — Unicanal (@Unicanal) March 2, 2026

"El Atlántico Sur es el terreno de disputa estratégica de las próximas décadas. Quien lo controle, controlará una parte clave del trabajo global. Argentina tiene que ser ese actor", explicó el presidente argentino. "Argentina ya dejó pasar dos veces el tren de la historia. En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos costó décadas de marginalidad"; "tenemos que crear el siglo de las Américas: Make Americas Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego", finalizó Milei al presentar ante el Congreso su plan de gobierno para este 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui