"Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza": Trump advierte sobre próximos ataques a Irán

Washington, Estados Unidos.- Este lunes 2 de marzo de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en entrevista para?CNN, abordó el tema de los ataques que perpetraron su nación y la de Israel contra Irán, un conflicto que ya ha dejado más de 500 muertos, entre ellos figuras como el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, y uno de los fallecimientos que más impacto causó, generando indignación entre los habitantes, fue el del líder supremo iraní,?Alí Jamenei.

¿Qué dijo Donald Trump?

Según las declaraciones del republicano, "la gran ola" de ataques contra Irán aún está por llegar, dejando en claro que ese país está a punto de convertirse en un lugar muy inseguro. En cuanto a la duración del operativo, el político indicó que desde un inicio había estimado cuatro semanas, por lo que confesó que van "un poco adelantados". Además, enfatizó que han muerto 49 líderes iraníes debido a los bombardeos combinados de Estados Unidos e Israel.

"Ni siquiera hemos empezado a golpearlos con fuerza. La gran ola ni siquiera ha llegado. La grande está a punto de llegar", aseveró Trump. De igual manera, cuando fue cuestionado sobre si Estados Unidos ha tomado otras medidas además del asalto militar, respondió que, en efecto, lo están haciendo. Es importante recordar que todo esto comenzó la madrugada del pasado sábado 28 de febrero de 2026.

Benjamín Netanyahu

Siguiendo esta misma narrativa, el mandatario se jactó de poseer "el mejor Ejército del mundo" y añadió que usarlo "es muy poderoso". En un fragmento de la charla, sugirió a la población iraní que se resguarden en sus hogares porque "no va a ser seguro estar fuera". Cabe destacar que, en estos días, el territorio que encabezaba el fallecido ayatolá?Alí?Jamenei tampoco se ha mantenido inactivo, ya que lanzó varias oleadas de misiles balísticos hacia Israel e incluso contra bases estadounidenses situadas en países de Oriente Medio.

Por otra parte, hace unas horas, Alí Lariyani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán y principal asesor del líder supremo Alí?Jamenei, aseguró que Irán está preparado para un conflicto prolongado. Por lo pronto, en nuestro medio de comunicación seguiremos proporcionando la información más reciente sobre el asunto para que los lectores se mantengan al tanto de todo lo que está ocurriendo.

