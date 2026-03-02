Sheinbaum critica a la ONU ante guerra y muertos en Medio Oriente: "Dejó de cumplir su labor"

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 2 de marzo de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre el conflicto en Medio Oriente, el cual se intensificó este fin de semana y ha cobrado más de 500 vidas por la ofensiva de Estados Unidos (EU) e Israel.

En este contexto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano criticó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pues aseguró que esta ha dejado de "cumplir su labor" frente a los conflictos globales. En su intervención, hizo un llamado a recuperar la política diplomática multilateral para frenar la escalada de violencia en el Medio Oriente.

En esta intervención, la mandataria sostuvo que, tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU se creó con el objetivo de garantizar un espacio donde todas las naciones tuvieran la misma representación. No obstante, afirmó que actualmente el organismo ha perdido fuerza, pues se están imponiendo las naciones que tienen mayor armamento militar.

La ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. Se imponen los países con mayor fuerza militar. Y eso pues no puede ser [...] Hoy estamos viviendo una situación en donde la ONU ha perdido cada vez más fuerza", dijo la presidenta.

Por ello, insistió en que debe recuperarse el papel de la diplomacia multilateral como vía para resolver los conflictos entre naciones.

Llamado de México a la solución pacífica

La presidenta de México subrayó que más allá de posturas ideológicas o de simpatías con determinados gobiernos, quienes terminan pagando las consecuencias de las guerras son las poblaciones civiles. En ese contexto, lamentó hechos como el bombardeo contra una escuela de niñas en Irán, que dejó 180 menores muertas, dentro de una ofensiva que, de acuerdo con reportes oficiales iraníes, suma 555 fallecidos en 131 ciudades afectadas.

El bombardeo de una escuela de niñas. Y en todos los países, al final, quienes sufren son los pueblos. Por eso el llamado de México a elevar siempre la solución pacífica de los conflictos y evitar las guerras, siempre pugnar por la paz", añadió Sheinbaum.

Al ser cuestionada sobre si el contexto internacional requiere una figura libertaria o un liderazgo individual fuerte, la mandataria descartó esa visión. Señaló que no se trata de un "libertador" ni de una sola persona, sino del respeto a la autodeterminación de los pueblos.

Finalmente, la presidenta afirmó que México mantendrá su postura histórica de privilegiar el diálogo, la paz y el respeto entre las naciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui