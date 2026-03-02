SRE exige investigación exhaustiva tras muerte de mexicano en centro de detención del ICE en California

California, Estados Unidos.- La tarde de este lunes 2 de marzo de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó a través de un comunicado publicado en su perfil de X (antes Twitter) el fallecimiento de un ciudadano mexicano que se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Centro de Procesamiento de Adelanto, California.

De tal forma que la dependencia no solamente calificó lo ocurrido como un hecho "lamentable", sino que dejó en claro que tiene previsto exigir una investigación inmediata y exhaustiva para esclarecer las circunstancias del deceso. Por su parte, el Consulado de México en San Bernardino activó los protocolos de protección consular y se comunicó de inmediato con autoridades estadounidenses para solicitar información.

Además, también requirieron el expediente médico, los reportes de custodia y, en general, "todos los elementos que permitan esclarecer plenamente lo ocurrido". Es necesario destacar que, según la Cancillería, personal de Protección del Consulado se ha dedicado a acompañar a los familiares del fallecido, de quien hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores detalles.

Protestas contra ICE

"El titular de la Representación estableció contacto directo para expresar condolencias y brindar el acompañamiento legal que se requiera, así como apoyo con las gestiones necesarias para la repatriación de sus restos", indica un fragmento del escrito. "Se reitera que la protección de los derechos humanos de las personas mexicanas en el exterior es una prioridad del Gobierno de México", concluyó.

COMUNICADO. "La Secretaría de Relaciones Exteriores activa protocolo de atención consular ante el fallecimiento de un connacional bajo custodia de ICE".https://t.co/MZSFT0eLxw pic.twitter.com/Q0f88qrWac — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 2, 2026

Cabe resaltar que, en última instancia, elementos del ICE han estado envueltos en diversos escándalos, no únicamente relacionados con migrantes mexicanos, sino también por los casos de los estadounidenses Renee Nicole Good y el enfermero Alex Pretti, cuyas muertes generaron una ola de indignación en Minneapolis, incluyendo numerosas protestas en exigencia de justicia.

Fuente: Tribuna del Yaqui