VIDEO: Atacan embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita; presuntos drones de Irán impactaron

Riad, Arabia Saudita.- La representación diplomática de los Estados Unidos en Arabia Saudita comunicó una alerta dirigida a todos sus ciudadanos residentes o transeúntes en las ciudades de Yeda, Riad y Dhahran. En el documento, se hace la sugerencia de buscar refugio al instante dentro de sus viviendas. Además, el aviso estableció una restricción para cualquier tipo de viaje considerado como no esencial hacia las bases militares estadounidenses ubicadas en la región.

Estas medidas preventivas se dan mientras las autoridades mantienen una observación constante sobre el desarrollo de los acontecimientos en la zona de Medio Oriente. La advertencia surge dentro de un contexto de vigilancia en el territorio. La directiva de seguridad fue divulgada poco después de registrarse el impacto de dos vehículos aéreos no tripulados (drones) contra las instalaciones de la embajada estadounidense ubicada en la capital, Riad.

Este suceso fue conformado por representantes del Gobierno de Arabia Saudita durante la madrugada de este martes (local). Las instituciones saudíes informaron que el recinto diplomático sufrió un incendio. El fuego comenzó minutos después de que los dos drones alcanzaran la estructura del complejo, lo que movilizó a los equipos de emergencia para controlar las llamas. El portavoz del Ministerio de Defensa de Arabia utilizó la red social X para brindar detalles sobre el suceso.

En su mensaje, el vocero explicó que los daños registrados en la sede diplomática de Washington se limitaron a afectaciones materiales que fueron catalogadas como menores. Del mismo modo, describió el fuego generado por el impacto como de dimensiones reducidas, todo esto basado en las estimaciones iniciales de los equipos de inspección. Hasta este momento, la autoridad castrense de la nación árabe no ha brindado datos sobre la procedencia de los artefactos voladores que originaron el incidente.

El impacto de un misil iraní en la Embajada de Estados Unidos en la capital saudí, Riad.

Como válida Irán esto en el consejo de Seguridad?

Me equivoqué de dirección? De país? Insólito pic.twitter.com/imJm4Nr66H — @IsraelVive (@IsraelVive1948) March 3, 2026

A pesar de la falta de información sobre el punto de partida de los drones, medios internacionales señalan que se trató de un ataque de Irán. Este escenario se desarrolla tras una sucesión de agresiones recientes contra instalaciones y bases militares de Estados Unidos en diversos países del golfo Pérsico, acciones que usualmente son atribuidas a fuerzas de Irán. Esta ola de sucesos ha generado una mayor vigilancia tanto por parte de los gobiernos locales como de la comunidad internacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui