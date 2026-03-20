Demanda del gobierno de Trump contra Harvard acusa trato desigual a alumnos judíos e israelíes

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 20 de marzo de 2026, la administración de Donald Trump volvió a demandar a la Universidad de Harvard, alegando que la institución académica discrimina a sus alumnos judíos e israelíes. Según el gobierno federal, todo comenzó a raíz del ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, ya que algunos estudiantes habrían sido "acosados" y "agredidos físicamente" durante años.

Por su parte, según información de CNN, la demanda solicita que un juez federal exija a Harvard devolver pagos de subvenciones y detenga más de US$ 2.600 millones en financiamiento ya existente. Al mismo tiempo, la querella presentada ante un tribunal federal de Boston, Massachusetts, hace especial énfasis en las protestas propalestinas realizadas en el campus durante 2023 y 2024.

"Harvard permitió que manifestantes antiisraelíes ocuparan sus bibliotecas y que un campamento antiisraelí permaneciera durante veinte días en el centro, infringiendo la política de la Universidad", señalan los demandantes, para después agregar que, aparentemente, la institución no ha cumplido con las normas ni con las sanciones correspondientes. En respuesta, la universidad emitió un comunicado defendiendo su postura y asegurando que se preocupa por sus estudiantes.

Comunicado

"Seguiremos priorizando esta importante labor y defenderemos a la universidad contra esta demanda, que representa otra represalia por parte de la Administración por negarnos a entregar el control de Harvard al gobierno federal", señaló la institución de educación superior fundada en 1636 en Cambridge, Massachusetts, cuyo nombre original era New College y pasó en 1639 a Harvard College

We will defend the University against this lawsuit, which represents yet another pretextual and retaliatory action by the administration for refusing to turn over control of Harvard to the federal government. https://t.co/8YEHikjCHx — Harvard News (@harvardnews) March 20, 2026

Por lo tanto, según el equipo de Trump, Harvard estaría violando el Título VI de la Ley de Derechos Civiles, cuyo objetivo es prohibir la discriminación por raza, color u origen nacional en programas o actividades que reciben financiamiento federal. Dado que la situación ya lleva varios meses, se espera que el caso se prolongue por un tiempo considerable, y aquí en TRIBUNA estaremos al pendiente de su desarrollo.

Fuente: Tribuna del Yaqui