Washington D.C., Estados Unidos.- El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado este viernes 20 de marzo de 2026 a los países aliados de la OTAN por negar su apoyo en la guerra contra Irán, tachándolos de 'cobardes'. "¡Sin Estados Unidos, la OTAN ES UN TIGRE DE PAPEL!", escribió el presidente estadounidense en sus redes sociales.

El presidente estadounidense ha estado solicitando a los principales aliados de Estados Unidos y a otros países, aunque a ninguno se le consultó ni se informó sobre la guerra, que ayuden a garantizar la seguridad del tráfico marítimo por medio del estrecho de Ormuz. El conflicto ha alterado los mercados mundiales, ha causado miles de muertos y ha desplazado a millones de personas desde que comenzaron los ataques de Estados Unidos e Israel en febrero de 2026.

Donald Trump llama 'cobardes' a aliados de la OTAN por negar su apoyo en la guerra contra Irán

Trump se ha quejado de que los países que están dentro de la OTAN no quisieran unirse a la lucha contra Irán, pero siguen lamentándose de los altos precios del petróleo. "Ahora que esa lucha se ha ganado militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo. Es tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo", escribió.

El presidente Trump acaba de dejar meridianamente claro a los aliados de la OTAN que esperaban seguir disfrutando del paseo gratuito:



«Les resulta tan fácil arriesgar tan poco. Cobardes. Y esto no se olvida.»



Sin el paraguas estadounidense, la OTAN no es más que una sombra… https://t.co/Lzp8pvSlDv pic.twitter.com/z3WwztxjIa — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 20, 2026

En su mensaje, el mandatario afirma que, sin la participación de Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte carece de peso real en el escenario internacional, al tiempo que cuestionó la postura de los gobiernos europeos ante la escalada militar.

Fuente: Tribuna del Yaqui