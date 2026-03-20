Washington, Estados Unidos.- Según fuentes oficiales de CBS News, funcionarios del Pentágono han estado realizando importantes preparativos para el despliegue de fuerzas terrestres estadounidenses en Irán, ya que altos militares han presentado solicitudes específicas destinadas a prepararse para esta opción; sin embargo, el presidente Donald Trump sopesó estas medidas.

"No, no voy a desplegar tropas en ningún sitio; si lo hiciera, desde luego no se lo diría", expresó el mandatario estadounidense a los periodistas en el Despacho Oval el pasado jueves cuando se le preguntó sobre el tema, ya que, según fuentes que hablaron bajo condición de anonimato por no estar autorizadas a hacer declaraciones públicas, afirmaron que ha estado sopesando la posibilidad de desplegar fuerzas terrestres en la región.

Estados Unidos prepara posible uso de tropas terrestres en Irán; el Pentágono trabaja a favor de Trump

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró:

Es tarea del Pentágono hacer los preparativos necesarios para brindar al comandante en jefe la máxima libertad de acción; esto no significa que el presidente haya tomado una decisión, y como dijo el presidente ayer en el Despacho Oval, no tiene previsto enviar tropas terrestres a ningún lugar en este momento".

Con base en dos fuentes oficiales, CBS News reportó que los militares también han sostenido reuniones para definir cómo manejar la posible detención de soldados iraníes y operadores parlamentarios, en dado caso de que Donald Trump decida desplegar tropas estadounidenses sobre el terreno iraní, incluyendo el lugar al que serían enviados los iraníes.

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Fuente: Tribuna del Yaqui / CBS News