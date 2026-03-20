Washington, Estados Unidos.- El presidente Donald Trump declaró el día de hoy que su gobierno no contempla un acuerdo de alto el fuego con Irán, ante el conflicto armado que ambas naciones mantienen desde hace tres semanas.

Las declaraciones fueron realizadas ante medios de comunicación a las afueras de la Casa Blanca, donde el mandatario señaló que, desde su perspectiva, no existen condiciones para suspender las operaciones militares.

No quiero un alto el fuego. No acuerdas un alto el fuego cuando estás literalmente aniquilando al otro bando… no es lo que buscamos", expresó.

El enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán ha escalado en las últimas semanas con una serie de acciones militares que, según reportes oficiales y fuentes de defensa, han incluido ataques estratégicos y despliegues en distintos puntos de la región. Hasta ahora, ninguna de las dos partes ha confirmado un balance completo de daños o bajas.

Respuesta

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una cifra oficial consolidada de víctimas o daños materiales derivados de los enfrentamientos. Tampoco se han confirmado públicamente todos los detalles sobre la ubicación y magnitud de las operaciones.

"Estamos aniquilando al otro bando", asegura Trump al descartar un alto el fuego con Irán

Las autoridades estadounidenses han sostenido que sus operaciones responden a objetivos de seguridad nacional, aunque no han detallado públicamente todos los alcances de su estrategia. Por su parte, Irán ha reiterado en ocasiones anteriores que responderá a cualquier ofensiva y que defenderá su soberanía ante acciones externas.

Internacionalmente, distintos gobiernos y organismos multilaterales han emitido llamados a la contención y a la búsqueda de soluciones diplomáticas, ante el riesgo de una mayor escalada en Medio Oriente. Sin embargo, hasta el momento no se han anunciado negociaciones formales ni iniciativas concretas de diálogo entre ambas partes.

Fuente: Tribuna del Yaqui