Teherán, Estados Unidos.- El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, emitió un mensaje escrito dirigido a la nación con motivo del Año Nuevo persa. En el texto, el mandatario aseguró que los adversarios de la República Islámica fueron "derrotados" en el marco del conflicto armado contra Estados Unidos e Israel. El comunicado fue difundido a través de su canal de Telegram y reproducido por los medios de comunicación estatales, donde los presentadores de la televisión leyeron el documento a la ciudadanía.

En su pronunciamiento, el líder iraní destacó la cohesión social del país como el factor principal para enfrentar a sus adversarios en la región. Sus palabras exactas fueron: "En este momento, gracias a la unidad que se ha forjado entre ustedes, nuestros compatriotas, a pesar de todas las diferencias en sus orígenes religiosos, intelectuales, culturales y políticos, el enemigo ha sido derrotado". Este llamado a la población se da en un contexto de transición en el poder, marcado por la muerte de su padre y predecesor, Ali Khamenei.

El fallecimiento del ayatolá ocurrió el 28 de febrero, durante un ataque aéreo al inicio de las hostilidades. Desde que Mojtaba asumió el cargo supremo, hace casi 2 semanas, el nuevo mandatario no ha realizado ninguna aparición pública. Tampoco ha divulgado mensajes en formato de audio o video. Esta ausencia ha generado diversas interpretaciones en los medios de información y entre los funcionarios gubernamentales, quienes han sugerido que el actual titular podría haber resultado herido en el mismo bombardeo que acabó con la vida de su padre y de más de una docena de altos mandos de seguridad nacional.

Por otro lado, el mensaje escrito abordó la situación en el Medio Oriente. El líder deslindó a Irán de las recientes agresiones registradas en países vecinos. Al respecto, declaró: "Insisto en que los ataques que tuvieron lugar en Turquía y Omán, países que mantienen buenas relaciones con nosotros, no fueron en ningún caso perpetrados por las fuerzas armadas de la república islámica ni por otras fuerzas del Frente de la Resistencia". Agregó que ni el país ni sus aliados regionales estuvieron "en absoluto" detrás de dichas acciones, atribuyéndolas más bien al "engaño del enemigo sionista", en una clara referencia a Israel.

En su análisis del panorama actual, Mojtaba Khamenei catalogó las presentes hostilidades como el tercer conflicto que atraviesa el país en los últimos 12 meses. Esta serie de tensiones comenzó con el enfrentamiento de 12 días contra Israel en junio de 2025. Posteriormente, la nación enfrentó una ola de protestas internas a principios de año. En ambas situaciones, el gobierno de Teherán responsabilizó a Estados Unidos e Israel de fomentar la inestabilidad.

ÚLTIMA HORA: Nuevo mensaje escrito del líder de Irán, Mojtaba Jamenei.



"Esta guerra estalló después de que el enemigo pensara que si el jefe del régimen se iba, lograría su sueño de dividir el país. El pueblo iraní estableció una amplia línea de defensa y asestó un golpe al… pic.twitter.com/3JeyPRifwz — Isaac (@isaacrrr7) March 20, 2026

De acuerdo con el documento publicado, la estrategia de los países rivales consistía en eliminar a la cúpula militar y política de Irán para sembrar miedo y desesperación entre los habitantes. El objetivo de esa táctica sería facilitar el dominio sobre el territorio iraní y provocar su fragmentación territorial. Sin embargo, el escrito asegura que la firme determinación del pueblo obligó a los adversarios a caer en contradicciones y discursos sin sentido. Hasta el momento, el gobierno mantiene su postura de resistencia basándose en la participación ciudadana, mientras la zona continúa bajo un estado de alerta constante debido a los diversos frentes abiertos.

Fuente: Tribuna del Yaqui