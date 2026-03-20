Irán lanza advertencia global contra sitios turísticos y confirma que mantiene su producción de misiles

Teherán, Irán.- Este viernes 20 de marzo de 2026 Irán amenazó con atacar centros turísticos, parques y espacios recreativos en todo el mundo. El encargado de provocar este pánico fue el portavoz militar iraní, el general Abolfazl Shekarchi, pues dejó en claro que "parques, zonas recreativas y destinos turísticos" serían los objetivos. Es necesario resaltar que van prácticamente tres semanas desde que comenzó la serie de ataques entre Estados Unidos, Israel y esta nación, que perdió a algunos de sus líderes más importantes en Teherán.

Además, especificó que todavía fabrican misiles, por lo que todo parece indicar que falta bastante para que este conflicto en el Medio Oriente llegue a su final. Por lo pronto, la administración que encabeza Donald Trump ordenó, además de los que ya tiene desplegados, enviar otros tres buques de guerra, así como también 2 mil 500 marines adicionales a dicha región situada al noreste de África y el sudoeste de Asia.

Mientras que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, aplaudió la firmeza de los iraníes en estos difíciles momentos y arremetió contra Estados Unidos e Israel, quienes bajo su punto de vista consideran que derrocarán al gobierno si se deshacen de los dirigentes. Pues como te hemos informado en TRIBUNA murieron el líder supremo Ali Khamenei, Ali Larijani, presidente del Parlamento y jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohammad Pakpour, entre otros.

Mojtaba Jamenei

Recordemos que Mojtaba no ha sido captado desde que asumió el cargo; sin embargo, sí ha estado envuelto en varios rumores, como que falleció, y uno de los más fuertes, según el diario Al-Jarida, que resultó herido en el bombardeo del 28 de febrero, lo que supuestamente lo llevó a permanecer internado dentro del complejo presidencial e incluso habría sido sometido a una cirugía debido a sus complejas lesiones.

#Mundo | "¿Por qué no avisaron de Pearl Harbor?": Trump (@realDonaldTrump) a primera ministra de Japón uD83CuDF0E https://t.co/SYxhoP9rMl — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 20, 2026

Por lo pronto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no está interesado en alcanzar un alto el fuego con Irán: "Podemos dialogar, pero no quiero un alto el fuego. No se declara un alto el fuego cuando, literalmente, estás arrasando al bando contrario. No es eso lo que buscamos", le dijo a la prensa que estaba reunida afuera de la Casa Blanca, pues para el mandatario estadounidense su país está "arrasando".

Fuente: Tribuna del Yaqui