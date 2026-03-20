Ciudad de México.- En un punto no especificado del océano Pacífico, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos atacaron y destruyeron una 'narcolancha' durante la Operación Lanza del Sur, en donde se explicó que tres personas sobrevivieron, aunque no se han reportado víctimas mortales.

En un comunicado del Comando Sur de Estados Unidos, el Pentágono realizó un ataque cinético letal contra una embarcación de bajo perfil operada por organizaciones terroristas designadas. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump, desde su llegada a la Casa Blanca en 2025, firmó una orden ejecutiva para designar a carteles y otros grupos delictivos como lo son las organizaciones terroristas extranjeras.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyeron otra 'narcolancha' en el Pacífico; hay tres sobrevivientes

"La inteligencia confirmó que la embarcación de bajo perfil transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y participaba en operaciones de narcotráfico", añade el comunicado, el cual viene acompañado por un video de 16 segundos de duración en blanco y negro en el que se ve una lancha estallar mientras surca el agua.

"Tres narcoterroristas sobrevivieron al ataque. Tras la acción, el Comando Sur notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar el sistema de búsqueda y rescate de los sobrevivientes", finaliza el comunicado.

Durante septiembre de 2025, lanzo en el área de la responsabilidad del Comando Sur la Operación Lanza del Sur, la cual se activó con el objetivo principal de incrementar la tensión entre el expresidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue capturado en una operación militar de Washington el día 3 de enero de 2026.

¡NUEVO ATAQUE A NARCOLANCHA EN EL PACÍFICO! Estados Unidos informa sobre la acción en la cual tres personas sobreviven https://t.co/gcH5hTgAjj — Agencia NDS (@agenciaNDS) March 20, 2026

En un acto celebrado por la Casa Blanca, el presidente expresó que ese exitoso operativo donde se apresó a Maduro en Caracas, Venezuela, ha dejado claro que las Fuerzas Armadas estadounidenses son las más poderosas del mundo. En dicho evento, Trump manifestó que la guerra contra Irán ni siquiera está competida, ya que la superioridad que, según él, está mostrando Estados Unidos. Además, añadió que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el jefe de Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, están haciendo un gran trabajo.

Con la ofensiva notificada, ya son más de 40 bombardeos los que se han realizado contra 'narcolanchas' en el Pacífico y el Sur del Caribe; estos ataques han dejado más de 150 muertos desde su comienzo en septiembre de 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui