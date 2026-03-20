Muere mexicano bajo custodia de ICE en Florida; SRE exige investigación inmediata

Ciudad de México.- Estados Unidos (EU) enfrenta nuevos cuestionamientos sobre sus políticas migratorias, en medio de un contexto internacional complejo con la Guerra en Medio Oriente. Ahora, la muerte de un ciudadano mexicano bajo custodia en el país gobernado por Donald Trump volvió a encender alertas en el Gobierno de México y a tensar la relación bilateral.

Este jueves 19 de marzo de 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó el fallecimiento de un connacional en un centro de detención en el estado Florida; ante esto, exigió una investigación para esclarecer lo ocurrido. Cabe señalar que el caso se suma a otros incidentes similares registrados en instalaciones del sistema migratorio estadounidense, por lo que la Cancillería advirtió que recurrirá a todas las vías legales y diplomáticas para garantizar justicia y evitar que se repitan estos hechos.

El Gobierno de México reitera que estos fallecimientos resultan inaceptables, por lo que nuevamente exige una investigación pronta y exhaustiva a las autoridades migratorias para esclarecer las circunstancias que derivaron en este fallecimiento, determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas de no repetición", se lee en el comunicado.

De acuerdo con la información oficial, el connacional se encontraba detenido en el Glades County Detention Center, ubicado en Florida, EU. Este centro es operado por el condado bajo un convenio con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La SRE, al tiempo que lamentó el fallecimiento, calificó este tipo de casos como inaceptables, por lo que pidió a las autoridades estadounidenses esclarecer las circunstancias que derivaron en la muerte.

Asimismo, en el mismo comunicado, la Cancillería mexicana subrayó que estos hechos deben investigarse de manera pronta y exhaustiva. El objetivo, indicó, es determinar responsabilidades y establecer garantías efectivas para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Consulado en Miami activa protocolo de atención

Tras confirmarse el caso, el Consulado de México en Miami activó el protocolo consular correspondiente, el cual incluye una visita al centro de detención para recabar información directa y dar seguimiento a las diligencias necesarias.

COMUNICADO. “SRE utilizará todas las vías diplomáticas y legales frente al lamentable fallecimiento de mexicano bajo custodia de ICE en Florida”.https://t.co/6jtYi0heSh pic.twitter.com/rHSvUS8ZPc — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) March 20, 2026

Además, se solicitó formalmente a las autoridades de EU la entrega de reportes y documentación que permitan esclarecer los hechos. La SRE también aseguró que brindará acompañamiento a los familiares del mexicano fallecido durante todo el proceso.

La dependencia adelantó que se iniciarán gestiones diplomáticas para exhortar al Gobierno estadounidense a revisar las condiciones que podrían estar facilitando este tipo de incidentes en centros de detención. Asimismo, reiteró su compromiso de proteger la dignidad y los derechos de las personas mexicanas en el extranjero, asegurando que no escatimará en recursos jurídicos ni diplomáticos para atender este caso.

Fuente: Tribuna del Yaqui