"¿Por qué no avisaron de Pearl Harbor?": Trump a primera ministra de Japón

Washington, Estados Unidos.- Este viernes 20 de marzo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desatado polémica al provocar un momento incómodo a la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, luego de hacer un comentario sobre el ataque japonés a la base naval estadounidense de Pearl Harbor, eventos que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial.

Según medios internacionales, el mandatario estadounidense recurrió como ejemplo al ataque de Pearl Harbor para explicar que Washington quería iniciar la guerra contra Irán por "sorpresa", y que debido a eso no dio avisp a sus aliados.

"No conviene dar demasiadas señales. Al entrar en acción, y lo hemos hecho con gran contundencia, no se lo contamos a nadie, porque buscábamos el factor sorpresa", explicó el mandatario a un reportero, luego de que este comentara que Tokio estaba sorprendido ante el hecho de que Washington no notificara a Japón, o a otros aliados europeos, sobre el inicio de la ofensiva.

¿Y quién sabe más de sorpresas que Japón?… ¿Por qué no avisaron de lo de Pearl Harbor?… Saben más de sorpresas que nosotros", bromeó Trump frente a la primera ministra Takaichi.

Japanese PM Sanae Takaichi's reaction as Trump says "Who knows better about surprise than Japan? Why didn't you tell me about Pearl Habour?"



Undoubtedly the worst American diplomatic gaffe in post-war US-Japan history. pic.twitter.com/pd4flZhmnE — Adam Schwarz (@AdamJSchwarz) March 19, 2026

Hay que recordar que el ataque japonés ocurrido sobre una base naval en la isla de Hawái en diciembre de 1941, junto con el lanzamiento de la bomba atómica por parte de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, es uno de los episodios más trágicos en la historia, por lo que Washington y Tokio evitan mencionar ante sus relaciones diplomáticas.

Fuente: Tribuna del Yaqui