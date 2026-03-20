Ciudad de México.- Con el objetivo de promover el desarrollo integral de las personas y reconocer la importancia del bienestar y la calidad de vida en todo el mundo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad.

Esta fecha no es casualidad, ya que coincide con el equinoccio de la primavera en el hemisferio norte, un día que simboliza el equilibrio, ya que el día y la noche tienen la misma duración, siendo un fenómeno que se asocia con la armonía, renovación y nuevos comienzos. En 2012, cuando la Asamblea General de la ONU oficializó el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad. La iniciativa surge buscando un reconocimiento de que el crecimiento económico por sí solo no garantiza el bienestar de la población.

¿Por qué se conmemora el 20 de marzo como el Día Internacional de la Felicidad?

La ONU ha impulsado esta fecha para poner en el centro del debate global la importancia de la felicidad como un objetivo humano fundamental, con el que se busca que los gobiernos prioricen el bienestar social, la equidad y el desarrollo sostenible. Bután fue un pionero en la iniciativa, ya que es conocido por medir el progreso de su población por medio de la 'Felicidad Nacional Bruta' en lugar del Producto Interno Bruto (PIB), destacando factores como la salud, la educación y el medio ambiente.

Sin embargo, esta celebración también promueve valores como la solidaridad, la empatía y la cooperación, ya que la felicidad no solo depende de factores individuales, sino también de condiciones sociales. Cada año, diversos gobiernos, organizaciones y ciudadanos realizan diversas actividades para fomentar el bienestar emocional, desde campañas de concientización hasta eventos culturales y sociales.

En redes sociales millones de personas se han sumado compartiendo mensajes motivadores, positivos y reflexivos sobre la importancia de valorar los momentos cotidianos. Con el propósito de recordar que el bienestar emocional es esencial en el desarrollo humano, y que construir sociedades más justas y equitativas es clave para tener una vida más plena.

#UnDíaComoHoy es el Día de la Felicidad. uD83DuDE04

Las emociones son muy importantes para nuestro cerebro, aquí te contamos: uD83DuDC47uD83DuDE04#TuUniversum pic.twitter.com/of4WVO15nD — Universum Museo (@UniversumMuseo) March 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui