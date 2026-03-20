Sheinbaum lamenta muerte de joven mexicano bajo custodia de ICE en Florida; exige investigación profunda

Cancún, Quintana Roo.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde la ciudad de Cancún, en Quintana Roo. Este viernes 20 de marzo de 2026, la mandataria fue cuestionada sobre la sensible muerte de un ciudadano mexicano que estaba bajo custodia migratoria en Florida, Estados Unidos (EU).

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos, al tiempo que aseguró que su Gobierno enviará una carta diplomática "más fuerte" para exigir una investigación a fondo sobre el caso. Este pronunciamiento se dio tras confirmarse el fallecimiento de Royer Pérez Jiménez, un joven de 19 años que murió en una cárcel del condado en Florida, donde permanecía detenido bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

uD83DuDD34 La presidenta Claudia Sheinbaum calificó de "muy lamentable" la muerte de un mexicano bajo custodia del ICE en Florida, Estados Unidos. pic.twitter.com/xu5XzoVZUd — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) March 20, 2026

Muy lamentable, el día de ayer y hoy nuevamente se está enviando una carta diplomática, mucho más fuerte, digamos, sobre esta situación", dijo la presidenta de México.

La presidenta enfatizó que ya se envió, y se reforzará, una comunicación diplomática para exigir una indagatoria detallada: "Se está enviando una carta diplomática mucho más fuerte sobre esta situación. El informe es que el joven se suicidó, sin embargo, nosotros queremos una investigación profunda". Subrayó que este tipo de hechos no pueden seguir ocurriendo, por lo que su administración buscará que se esclarezcan las circunstancias y se determinen responsabilidades.

El Gobierno de México también reiteró que brindará acompañamiento a la familia del joven en todo lo que sea necesario, tanto en el ámbito legal como en el diplomático. La presidenta calificó el hecho como lamentable y aseguró que se utilizarán todos los recursos disponibles para presentar una protesta formal y evitar que situaciones similares se repitan.

La Secretaría de Relaciones Exteriores ya trabaja en medidas adicionales para dar seguimiento al caso, según informó la presidenta. Las acciones están siendo evaluadas por el titular de la Cancillería y el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, quienes coordinan la estrategia diplomática.

Vamos a hacer varias medidas, lo está analizando el canciller, la cancillería, y el subsecretario Roberto Velasco es lamentable y vamos a levantar por todos los medios nuestra protesta y a apoyar a la familia en todo lo que requiera", dijo Sheinbaum.

Entre los objetivos están exigir información completa a las autoridades estadounidenses y reforzar la presión para que el caso sea investigado a fondo, concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'